Борьба за чипы: Эстонии придется непросто без искусственного интеллекта США

Сегодня США планируют опубликовать новые правила по ограничению продажи чипов искусственного интеллекта для ряда членов ЕС и союзников по НАТО. Эстония не вошла в перечень доверенных стран, которые получат «безлимит» на новые технологии. Rus.Postimees спросил у эстонских экспертов, как это повлияет развитие страны, если ошибка, как уже назвал ситуацию министр иностранных дел Маргус Цахкна, не будет исправлена.