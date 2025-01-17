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Борьба за чипы: Эстонии придется непросто без искусственного интеллекта США

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Эстония собирается побороться за право получать безлимитные ИИ-технологии от США.
Эстония собирается побороться за право получать безлимитные ИИ-технологии от США. Фото: freepik.com

Сегодня США планируют опубликовать новые правила по ограничению продажи чипов искусственного интеллекта для ряда членов ЕС и союзников по НАТО. Эстония не вошла в перечень доверенных стран, которые получат «безлимит» на новые технологии. Rus.Postimees спросил у эстонских экспертов, как это повлияет развитие страны, если ошибка, как уже назвал ситуацию министр иностранных дел Маргус Цахкна, не будет исправлена.

Администрация уходящего президента США Байдена решила поделить мир на страны, которым разрешен безлимитный доступ к американским разработкам в области искусственного интеллекта, и у которых будет ограниченное использование или тотальный запрет.

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