Журналисты Pärnu Postimees посетили молодежное отделение тюрьмы Виру, чтобы узнать, что такое «особое обращение» с несовершеннолетними преступниками. Стены украшены картинками с персонажами из мультиков? Заключенные играют в PlayStation? И ходят в гости… к себе домой?

Если еще недавно за тюремными воротами не было ни одного ребенка, то сейчас в ожидании суда там содержатся три арестованных подростка. Помещение несовершеннолетнего за решетку не является распространенной практикой, следовательно эти трое совершили серьезные правонарушения и являются самыми настоящими преступниками. Двое из них в августе прошлого года убили мужчину в Пярнумаа, а третий неоднократно совершал имущественные и насильственные преступления, включая изнасилование.

В Эстонии всех арестованных или осужденных молодых людей в возрасте до 21 года размещают в молодежном отделении тюрьмы Виру – третьем, так называемом «зеленом» корпусе, открытом в 2008 году. В настоящее время там находится 12 молодых людей, трое из которых несовершеннолетние. Женщин в тюрьме Виру нет.

Длинные коридоры молодежного отделения разделены зелеными железными дверями с решетками. Без них легко можно забыть, что находишься в тюрьме. На стенах коридоров и камер мультяшных персонажей не видно, хотя так было не всегда: собачка Лотте, правда, здесь не засветилась, а вот Губка Боб однажды был замечен. Сейчас уют создают нарисованные на стенах пейзажи.

В понедельник незадолго до полудня группа молодых людей собралась в дневной комнате своего блока.