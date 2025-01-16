Телефонные мошенники выманили у жителя Кохтла-Ярве 55 000 евро

Мужчина обратился в полицию после того, как неизвестный позвонил ему и сообщил о якобы адресованном ему заказном письме. Для его получения, по словам звонившего, требовалась идентификация с использованием Smart-ID.

Мужчина выполнил указания мошенника, а затем следовал его дальнейшим инструкциям. Он неоднократно переводил различные суммы денег через свой интернет-банк.

Мужчина также передал мошенникам свои данные банковской карты, после чего обнаружил, что с его счета без его ведома были совершены дополнительные переводы. Общий ущерб составил не менее 55 218 евро. Полиция ведёт уголовное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В полицию обратилась также пожилая женщина из Нарва-Йыэсуу, которая попалась на удочку интернет-мошенников. Звонивший сообщил ей, что для получения заказного письма, в соответствии с новым законом, необходимо идентифицироваться с помощью Smart-ID. Женщина ввела свои коды по указанию мошенника и позже обнаружила, что лишилась 11 280 евро.