Бывший премьер-министр Финляндии подала ходатайство о запрете на приближение

Суд подтвердил изданиям Helsingin Sanomat и Iltalehti, что ходатайство Санны Марин поступило в понедельник, а его рассмотрение запланировано на завтра. Пока суд не раскрыл деталей содержания заявления бывшего премьер-министра.

По данным Iltalehti, неизвестный, в отношении которого Марин требует ввести запрет на приближение, не является публичной фигурой в Финляндии. Однако ранее он уже был объектом подобного ограничения. В ноябре 2024 года окружной суд Хельсинки установил годовой запрет на приближение по заявлению 30-летней жительницы Финляндии.

Окружной суд Лянси-Уусимаа также рассматривает дело, связанное с подозреваемым, которое включает обвинения в преследовании и нарушении запрета на приближение. Предполагаемые преступления произошли в прошлом году в Эспоо, а разбирательство началось в этом месяце, сообщает Helsingin Sanomat. Истцом в этом деле также является женщина.

Запрет на приближение применяется в случаях, когда жертва сталкивается с преследованием или угрозами и хочет предотвратить дальнейший контакт с обидчиком.

Условия и срок такого запрета определяются индивидуально в зависимости от ситуации. Нарушение запрета влечет за собой штраф или тюремное заключение.

Санна Марин, занимавшая пост премьер-министра Финляндии с 2019 по 2023 год, остается одной из самых известных гражданок Финляднии на мировой арене.