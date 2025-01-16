После преобразования из государственной компании в частное предприятие железнодорожный оператор Operail возобновил перевозки грузов из России, от которых два года назад отказался по требованию правительства, сообщает Äripäev.
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Компания Operail снова начала ранее запрещенные перевозки из России
С начала этого года Operail снова перевозит пальмовое масло для компании Baltic Oil Service в Палдиски. Последние два года этого клиента обслуживала латвийская государственная железнодорожная компания LDZ, так как ей, в отличие от Operail, запрет на перевозки из России не распространялся.