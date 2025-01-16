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Компания Operail снова начала ранее запрещенные перевозки из России

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Грузовой поезд Operail.
Грузовой поезд Operail. Фото: Arvo Meeks

После преобразования из государственной компании в частное предприятие железнодорожный оператор Operail возобновил перевозки грузов из России, от которых два года назад отказался по требованию правительства, сообщает Äripäev.

С начала этого года Operail снова перевозит пальмовое масло для компании Baltic Oil Service в Палдиски. Последние два года этого клиента обслуживала латвийская государственная железнодорожная компания LDZ, так как ей, в отличие от Operail, запрет на перевозки из России не распространялся.

Теперь, когда Operail приватизирована и правительственный запрет на такие перевозки больше не действует, компания смогла участвовать в тендере, организованном Baltic Oil Service для перевозок в 2025 году, рассказал директор компании Вячеслав Спирин в интервью Äripäev.

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