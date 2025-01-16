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ВИДЕО Пара лисиц нашла уютный ночлег в сугробе прямо в городе

Перевод: Каролина Вертяева
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Ночью в Вильянди, две лисы устроились под уличным фонарем рядом с дорогой.
Ночью в Вильянди, две лисы устроились под уличным фонарем рядом с дорогой. Фото: Kuvatõmmis videost

Жительница Вильянди заметила удивительную картину из окна своего дома в районе Паалалинн: пара лисиц искала место для ночлега в снежном сугробе, а затем уютно устроилась под уличным фонарем.

Кая Хейнсалу, которая стала свидетелем этой сцены, рассказала, что около часа ночи опускала жалюзи и увидела двух лис перед своим домом. «Сначала они сидели далеко друг от друга, но через некоторое время одна лиса подошла ближе. Так они вместе устроились спать под фонарем. Я думала, что они найдут место под кустами».

Хейнсалу решила проверить реакцию животных и издала легкий пугающий звук. Однако лисы спокойно пролежали в сугробе около пяти минут, а затем направились в соседний двор, обошли дом и скрылись. «Что с ними было дальше, я уже не знаю», - добавила она.

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