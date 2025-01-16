ВИДЕО Пара лисиц нашла уютный ночлег в сугробе прямо в городе

Кая Хейнсалу, которая стала свидетелем этой сцены, рассказала, что около часа ночи опускала жалюзи и увидела двух лис перед своим домом. «Сначала они сидели далеко друг от друга, но через некоторое время одна лиса подошла ближе. Так они вместе устроились спать под фонарем. Я думала, что они найдут место под кустами».