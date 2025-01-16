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В Словакии школьник напал с ножом на учителя и одноклассников. Два человека погибли

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Мужчина с ножом. Фото иллюстративное.
Мужчина с ножом. Фото иллюстративное. Фото: Ganka Trendafilova/Shutterstock

В городе Спишска-Стара-Вес на востоке Словакии школьник напал с ножом на других учеников, пишет «Медуза» со ссылкой на телеканал Ta3.

Нападавшему 18 лет, его имя не уточняется. По предварительным данным, он атаковал учителя и двух одноклассников в здании школы.

Власти сообщили, что погибли два человека (кем они были, не уточняется), еще один находится в критическом состоянии. Есть ли другие пострадавшие, неизвестно.

Преступника задержали вскоре после инцидента. Его мотивы пока неясны.

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