Эксперт по информационной безопасности и защите данных Центра тревоги Айли Куппарт поясняет, что запрос персональных данных у звонившего - это необходимая мера для оперативного и точного реагирования на экстренные ситуации.
Зачем Центр тревоги запрашивает персональные данные у звонившего?
«Задача Центра тревоги - как можно быстрее выяснить, что произошло, где требуется помощь и какого рода помощь нужна. Мы основываемся на оценках риска и инструкциях, составленных нашими партнерами: Департаментом полиции и погранохраны, Спасательным департаментом и Департаментом здоровья, чтобы определить приоритет события, отправить спасателей или скорую помощь либо передать информацию полиции», - объяснила Куппарт.
Диспетчер задает звонившему вопросы, чтобы уточнить потребность в помощи и собрать дополнительную информацию, которая в некоторых случаях может включать персональные данные.
«Запрос персональных данных необходим, чтобы полиция, спасатели или скорая помощь могли точно и быстро реагировать на происшествие. Например, медики скорой помощи могут ознакомиться с медицинскими данными пациента до прибытия на место. Полиция может использовать информацию о предыдущих инцидентах или данные о звонившем, чтобы получить ясное представление о ситуации и оценить возможные риски», - рассказала Куппарт.
Кроме того, запрос персональных данных позволяет спасателям или медикам связаться со звонившим напрямую, чтобы уточнить детали или быстрее найти нуждающегося в помощи на месте происшествия.