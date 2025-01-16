Зачем Центр тревоги запрашивает персональные данные у звонившего?

«Задача Центра тревоги - как можно быстрее выяснить, что произошло, где требуется помощь и какого рода помощь нужна. Мы основываемся на оценках риска и инструкциях, составленных нашими партнерами: Департаментом полиции и погранохраны, Спасательным департаментом и Департаментом здоровья, чтобы определить приоритет события, отправить спасателей или скорую помощь либо передать информацию полиции», - объяснила Куппарт.

Диспетчер задает звонившему вопросы, чтобы уточнить потребность в помощи и собрать дополнительную информацию, которая в некоторых случаях может включать персональные данные.

«Запрос персональных данных необходим, чтобы полиция, спасатели или скорая помощь могли точно и быстро реагировать на происшествие. Например, медики скорой помощи могут ознакомиться с медицинскими данными пациента до прибытия на место. Полиция может использовать информацию о предыдущих инцидентах или данные о звонившем, чтобы получить ясное представление о ситуации и оценить возможные риски», - рассказала Куппарт.

Кроме того, запрос персональных данных позволяет спасателям или медикам связаться со звонившим напрямую, чтобы уточнить детали или быстрее найти нуждающегося в помощи на месте происшествия.