МВД: правительство Эстонии не планирует вводить новые ограничения для граждан России и Беларуси

После появления в Сейме Латвии законопроекта, который предписывает ввести более тщательный контроль за приезжающими в страну гражданами из стран СНГ и штрафы до двух тысяч евро за непредоставление иностранцами необходимой информации, МВД Эстонии сообщило Rus.Postimees, что подобные изменения в нашей стране не планируются.