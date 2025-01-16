В Министерстве внутренних дел, комментируя грядущие изменения закона о границе в Латвии, которые объясняются враждебными действиями Москвы и Минска, сообщили, что на данный момент нет планов введения в Эстонии новых ограничений для граждан из стран, управляемых Путиным и Лукашенко.
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МВД: правительство Эстонии не планирует вводить новые ограничения для граждан России и Беларуси
После появления в Сейме Латвии законопроекта, который предписывает ввести более тщательный контроль за приезжающими в страну гражданами из стран СНГ и штрафы до двух тысяч евро за непредоставление иностранцами необходимой информации, МВД Эстонии сообщило Rus.Postimees, что подобные изменения в нашей стране не планируются.