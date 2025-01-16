Чт, 16.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

МВД: правительство Эстонии не планирует вводить новые ограничения для граждан России и Беларуси

Copy
Путин и Лукашенко в Минске в 2019 году.
Путин и Лукашенко в Минске в 2019 году. Фото: Vasily Fedosenko/Reuters/Scanpix

В Министерстве внутренних дел, комментируя грядущие изменения закона о границе в Латвии, которые объясняются враждебными действиями Москвы и Минска, сообщили, что на данный момент нет планов введения в Эстонии новых ограничений для граждан из стран, управляемых Путиным и Лукашенко.

После появления в Сейме Латвии законопроекта, который предписывает ввести более тщательный контроль за приезжающими в страну гражданами из стран СНГ и штрафы до двух тысяч евро за непредоставление иностранцами необходимой информации, МВД Эстонии сообщило Rus.Postimees, что подобные изменения в нашей стране не планируются.

Латвийские депутаты объясняют необходимость ужесточения требований для граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана тем, что Москва и Минск используют граждан этих стран «для реализации разведывательных и других враждебных действий против государств ЕС и НАТО».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх