ЭСТОНИЯ В ЛИЦАХ Итальянец и аргентинец влюблены в Эстонию, но советуют эстонцам ездить быстрее, а обедать медленнее

«Когда я начал здесь работать, я увидел, что все едят очень быстро, а потом спешат в офис. Вначале мой обеденный перерыв длился всего 30 минут, и я подумал: что я успею за это время? Для меня это было слишком мало, нужен как минимум час, но я понимаю, что эстонцы в рабочие дни едят наскоро - и я должен к этому привыкнуть», - жалуется он.

Еще, пожалуй, Анджело смущает культура вождения. «Эстонцы ездят очень медленно, а мне нравится ездить побыстрее. Скажем, если разрешена скорость 50 км/ч, можно было бы ехать 52 км/ч, а здесь порой едут даже 48 км/ч, что поделать. Урок такой: едешь быстро - приедешь на машине в больницу».

«Еще эстонцы не говорят об очень личных вещах. Вообще. И даже в семье... У аргентинцев и итальянцев наоборот: все знают обо всех всё», - добавляет Фелипе.

Но на самом дела оба влюблены в Эстонию, точно так же нравятся им и эстонцы - ну и пусть они слегка медлительные и, возможно, замкнутые.

Эмоциональность - это вовсе не плохо

Но если бы у наших героев была суперспособность, что они изменили бы в эстонцах? Что мы, на их взгляд, могли бы делать иначе?