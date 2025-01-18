В Эстонии живут 1 374 687 человек, но эстонцев среди них лишь 931 993. Кто же остальные? Героями очередной передачи Kanal 2 из цикла «Эстония в лицах» стали двое горячих парней: Анджело из города Бари на юге Италии, и Фелипе из аргентинской винной провинции Мендоса.
ЭСТОНИЯ В ЛИЦАХ ⟩ Итальянец и аргентинец влюблены в Эстонию, но советуют эстонцам ездить быстрее, а обедать медленнее
Аргентинец Фелипе отмечает 46-й день рождения, и по нашей просьбе он пригласил Анджело на свой праздник. Разумеется, к ним присоединился и ведущий передачи, эстонец Роберт.
«Буона сера. Меня зовут Анджело, я родом из Южной Италии. Я живу в Эстонии 20 лет. Мне нравится жить здесь, в Эстонии», - говорит первый.
«Ола! Я Луис Фелипе, я родом из Аргентины, и я живу здесь, в Эстонии, 16 лет», - рассказывает второй.
Оба приехали сюда по определенным причинам. Аргентинец Фелипе, который раньше никогда в Эстонии не бывал, переехал к жене, а итальянца Анджело здесь ждала работа.
Эстония удивила их в первый же день.
«24 октября 2004 года, когда я вышел из самолета, лежало уже много снега, и этот снег пролежал до апреля. Сначала для меня это было шоком», - признается Анджело.
«Помню, что мы приземлились в 17:00 или в 17:30, и было очень светло. Как будто днем. День все длился и длился, это было так необычно», - вспоминает Фелипе.
Первые эстонские фразы
Приехав в Эстонию, они вскоре начали учить эстонский язык. Какими были их самые первые слова и фразы?
«Первое слово на эстонском языке было karu - "медведь". Моя первая фраза на эстонском - "Я не говорю по-эстонски"», - смеется Фелипе.
«Первый мой выход был в бар, и я сразу выучил: "Пиво, пожалуйста"», - подхватывает Анджело.
Теперь оба наших героя на эстонском говорят хорошо. Молодцы! Давайте познакомимся с ними поближе.
Уроженец Южной Америки Фелипе - юрист, он встретил эстонскую красавицу, учась в магистратуре в Сингапуре, и сейчас у них трое чудесных детей. Главное хобби Фелипе - пение: «Я пою в концертном хоре хоровой академии Вероники Портсмут. Когда я впервые участвовал в Певческом празднике, это было круто».
Итальянец Анджело по образованию тоже юрист. Он отец двух замечательных детей и спортсмен до мозга костей. В прошлом спортивный журналист, он основал здесь футбольный клуб, в котором на любительском уровне играют многие местные иностранцы.
«У нас две команды: одна в 3-й лиге и другая - в 4-й. Название итальянское - "Румори Калчо". В принципе, это мое хобби, интересное занятие в свободное время», - отмечает он.
На самом деле у двух наших героев довольно много общего. Исторически в Аргентину переехало очень много итальянцев, предки отца Фелипе переехали в начале XIX века в Аргентину именно из Италии. Фелипе очень ценит историю своего рода и выучил итальянский.
Футбол объединяет
Между этими двумя культурами много общего. Например, тот же футбол и поддержка своих команд.
«У каждого аргентинца есть любимая футбольная команда, она у тебя с детства и не меняется: твоя судьба всегда связана с судьбой этой команды, - говорит Фелипе.
«Ты можешь поменять все, кроме мамы и любимого футбольного клуба - они будут всегда. Все остальное можно поменять, но маму и футбольный клуб - нет», - продолжает Анджело.
В одном вопросе Эстония, по сравнению с Италией и Аргентиной, ушла далеко вперед: это безопасность. В Аргентине большой риск, что тебя похитят, да и в Италии уровень преступности значительно выше, чем в Эстонии.
Наши герои поражены, что в Эстонии дети гуляют на улице одни.
«В сентябре все дети сами пошли в школу. Как такие маленькие дети могут перемещаться по городу без взрослых? Они сами садятся в автобус и… Я нигде не видел ничего подобного», - говорит Фелипе.
«Вечером, когда я выхожу в город, я чувствую себя в безопасности. В Италии воров-карманников на улицах точно больше, чем в Эстонии», - подхватывает Анджело.
А еще в Эстонии спокойно, потому что мы, эстонцы, уравновешенные и ценим свою частную жизнь. И именно из-за этого эмоциональные южане даже немного выходят из себя. Готовьтесь морально: сейчас в адрес эстонцев последует критика.
«Для эстонцев очень важно, чтобы все было как по календарю, ничего не происходит спонтанно. А для аргентинцев и итальянцев, наоборот, очень важно, например, случайно столкнуться на улице и отправиться пить кофе или на вечеринку. Это делается без предварительного планирования, а здесь, в Эстонии, все совсем не так», - замечает Фелипе.
По словам Анджело, в Италии такая культура питания, что в обед никто не спешит, он может длиться целый час.
«Когда я начал здесь работать, я увидел, что все едят очень быстро, а потом спешат в офис. Вначале мой обеденный перерыв длился всего 30 минут, и я подумал: что я успею за это время? Для меня это было слишком мало, нужен как минимум час, но я понимаю, что эстонцы в рабочие дни едят наскоро - и я должен к этому привыкнуть», - жалуется он.
Еще, пожалуй, Анджело смущает культура вождения. «Эстонцы ездят очень медленно, а мне нравится ездить побыстрее. Скажем, если разрешена скорость 50 км/ч, можно было бы ехать 52 км/ч, а здесь порой едут даже 48 км/ч, что поделать. Урок такой: едешь быстро - приедешь на машине в больницу».
«Еще эстонцы не говорят об очень личных вещах. Вообще. И даже в семье... У аргентинцев и итальянцев наоборот: все знают обо всех всё», - добавляет Фелипе.
Но на самом дела оба влюблены в Эстонию, точно так же нравятся им и эстонцы - ну и пусть они слегка медлительные и, возможно, замкнутые.
Эмоциональность - это вовсе не плохо
Но если бы у наших героев была суперспособность, что они изменили бы в эстонцах? Что мы, на их взгляд, могли бы делать иначе?
«Здесь, в Эстонии, люди хотят, чтобы европейцы похвалили их, сказали, что они молодцы. Это очень важно, эстонцы все время думают: "А я молодец?" Но это неправильно: там, в Германии, Франции, Англии, не озадачиваются вопросом, молодцы ли эстонцы. В других странах о нас ничего не думают. Для них нас не существует. Они вообще не думают о нас и не говорят, что мы молодцы. Это и не важно. Важно, чтобы мы сами были довольны собой. Чтобы могли сказать: да, я довольно крут. И это только я решаю, насколько хорошим я должен быть», - отвечает Фелипе.
Анджело хотел бы от эстонцев большей эмоциональности. «Мы иногда чересчур эмоциональны, а эстонцы порой слишком сдержанные. Человек копит все в себе, и в какой-то момент происходит взрыв, если есть какой-то триггер, например, алкоголь. И это довольно-таки плохо. Лучше проявляйте эмоции и не волнуйтесь. Эмоции - это хорошо», - говорит он.
О еде
Сегодня свой 46-й день рождения отмечает уроженец Аргентины Фелипе. Идем на праздник! «Большое спасибо, что пришли на мой день рождения. Чувствуйте себя как дома, давайте есть, пить и веселиться», - говорит он гостям.
«У нас есть блюдо, которое всегда подают на день рождения. Это картофельный салат. Фелипе, тебе он знаком. Увидев картофельный салат, ты расплываешься в улыбке, ты любишь его?» - спрашивает ведущий передачи Роберт.
Фелипе и его дети действительно любят картофельный салат. «В Аргентине есть нечто подобное. Это "энсалада руса" - русский салат», - говорит он.
«По-итальянски почтим так же - "инсалата русса". А в России у него французское название - знаешь, почему? Никто не хочет брать вину на себя и перекладывает ее на других», - предполагает Анджело.
Что для итальянцев особенное, так это торт: «Торт должен быть необыкновенным, очень вкусным. Сегодня у нас именно такой. У нас такой... Типичный традиционный итальянский торт, приготовлен из «пан ди спанья»: в нем три слоя бисквита, ванильно-шоколадный крем и пропитка - ромовый сироп. Детям тоже можно есть, даже если с ромом. Не проблема».
Какой подарок лучший?
В Италии есть какой-то конкретный возраст, который важен и наступление которого отмечают особым образом? «Конечно, и это 18-летие. Это важное событие: ты можешь водить машину. Кому-то дарят ключи, и тогда понятно, что машина ждет снаружи. Но я на свое 18-летие получил лишь музыкальный центр с CD-проигрывателем и кассетами», - вспоминает Анджело.
А в Аргентине? «У нас для девочек важно 15-летие. Устраивают большой праздник или отправляются в путешествие», - говорит Фелипе.
Анджело подарил Фелипе то, что обычно дарят мамы и бабушки, потому что это всегда нужно: пижаму.
«А у нас есть традиция, которая, больше всего нравится имениннику: поднимать новорожденного на стуле. Чем старше человек, тем больше раз его поднимают. Вы слышали о таком обычае?» - интересуется Роберт.
Ни Анджело, ни Фелипе о нем ничего не знали. Итак, 42, 43, 44, 45, 46!
А как принято в Италии? «В Италии делают так: один друг становится там, где ты, а я - здесь, и мы дергаем виновника торжества за уши», - рассказывает Анджело.
«В Аргентине так делают только детям», - добавляет Фелипе.