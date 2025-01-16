«Это слишком расточительно»: отмена ежегодного фестиваля «Биргитта» вызвала скандал в горсобрании Таллинна

«Когда я спросила об этом у мэра Евгения Осиновского, я получила удивительный ответ, что традиционный фестиваль решили поставить на паузу. Нынешние городские власти все время говорят о желании делать все по-другому и лучше, но на самом деле они не могут предложить полноценной альтернативы. В этом году это означает, что фестиваль просто не состоится», - сказала депутат Таллиннского городского собрания Карине Оганесян (Центристская партия).