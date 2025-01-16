«Это слишком расточительно»: отмена ежегодного фестиваля «Биргитта» вызвала скандал в горсобрании Таллинна

В этом году международный музыкально-театральный фестиваль «Биргитта» не состоится. Оппозиция обвиняет город в недостаточном финансировании культуры, а Таллиннская филармония говорит о новом концепте легендарного фестиваля, который планируют проводить раз в два года.
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«Когда я спросила об этом у мэра Евгения Осиновского, я получила удивительный ответ, что традиционный фестиваль решили поставить на паузу. Нынешние городские власти все время говорят о желании делать все по-другому и лучше, но на самом деле они не могут предложить полноценной альтернативы. В этом году это означает, что фестиваль просто не состоится», - сказала депутат Таллиннского городского собрания Карине Оганесян (Центристская партия).