Завершив более чем пятилетнее обследование серийных многоквартирных домов, Министерство экономики Латвии констатировало, что в целом жилой фонд, построенный в советское время, является безопасным. Хотя в отдельных домах были выявлены проблемы, они не связаны с прочностью и устойчивостью зданий. Кроме того, разработанные сейчас решения позволят легче планировать ремонт домов, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на TV3 Ziņas.
Насколько безопасны многоквартирные дома, построенные в советское время?
В последние годы Министерство экономики Латвии совместно со строительными экспертами обследовало дома 104-й и 119-й серий в Риге, Елгаве и Лиепае. Хотя были обнаружены небольшие дефекты, например, в сварных соединениях балконных ограждений, общее состояние зданий признано хорошим.
«В целом серийные дома находятся в сравнительно хорошем состоянии. Нужно отметить, что они также являются самыми новыми - строительство началось в 1970-х годах, а последние дома были завершены в 1992 году. Общее состояние хорошее, удовлетворительное, но, конечно, есть участки, которым следовало бы уделить дополнительное внимание», - поделился директор департамента жилой политики Министерства экономики Латвии Мартиньш Аудерс.
Дома этих серий - единственные, для которых не пришлось разрабатывать типовые рекомендации по устранению рисков. То есть не выявлено дефектов, характерных для всех домов этой серии, которые можно было бы устранить единым подходом. За более чем пять лет эксперты Министерства экономики Латвии обследовали все наиболее распространенные серии зданий, построенных в советское время, и до сих пор во всех случаях разрабатывались рекомендации по устранению рисков.
«Серьезных проблем, которые угрожали бы механической прочности и устойчивости зданий, не было выявлено. Однако были обнаружены типовые дефекты, возникшие в результате проектирования или строительства. Например, те же балконы или известный случай, когда соскользнула панель крыши. Была установлена причина этого происшествия и предложены способы предотвращения повторения таких случаев», - указал Мартиньш Аудерс.
В целом в министерстве считают, что данное исследование позволило развеять миф о том, что жилой фонд Латвии находится в настолько критическом состоянии, что дома чуть ли не подлежат сносу. Во всех случаях здания были признаны безопасными для проживания. Более того, там, где выявлены дефекты, разработаны решения, которые переданы управляющим домами и могут быть использованы для всех домов конкретной серии.
В Ассоциации управляющих и обслуживающих домов отмечают, что эти решения позволяют многим управляющим компаниям избежать лишней работы, а жильцам - сэкономить на проектировании.
«Это упрощает процесс главным образом в том, что мы знаем, на какие элементы здания нужно обратить первоочередное внимание при проверке его технического состояния. Например, соединения панелей, перекрытия. Мы точно знаем, с чего начать техническое обследование», - отметил член правления Латвийской ассоциации домоуправителей Эрвин Страупе.
Как и в Минэкономики Латвии, управляющие домами также утверждают, что, конечно, каждый дом индивидуален, но пока владельцы квартир своевременно реагируют на выявленные проблемы и устраняют их, жилой фонд находится в безопасности.