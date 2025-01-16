Насколько безопасны многоквартирные дома, построенные в советское время?

В последние годы Министерство экономики Латвии совместно со строительными экспертами обследовало дома 104-й и 119-й серий в Риге, Елгаве и Лиепае. Хотя были обнаружены небольшие дефекты, например, в сварных соединениях балконных ограждений, общее состояние зданий признано хорошим.

«В целом серийные дома находятся в сравнительно хорошем состоянии. Нужно отметить, что они также являются самыми новыми - строительство началось в 1970-х годах, а последние дома были завершены в 1992 году. Общее состояние хорошее, удовлетворительное, но, конечно, есть участки, которым следовало бы уделить дополнительное внимание», - поделился директор департамента жилой политики Министерства экономики Латвии Мартиньш Аудерс.

Дома этих серий - единственные, для которых не пришлось разрабатывать типовые рекомендации по устранению рисков. То есть не выявлено дефектов, характерных для всех домов этой серии, которые можно было бы устранить единым подходом. За более чем пять лет эксперты Министерства экономики Латвии обследовали все наиболее распространенные серии зданий, построенных в советское время, и до сих пор во всех случаях разрабатывались рекомендации по устранению рисков.