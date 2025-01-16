Финансовая инспекция аннулировала лицензию кредитной компании

Решение было принято в связи с многократными нарушениями компанией нормативных актов. Kinnistulaen OÜ неоднократно не отвечала на запросы Финансовой инспекции, на протяжении нескольких лет не проводила внутренний контроль, а также не представила годовые отчеты в установленные сроки. Кроме того, по оценке инспекции, у руководителя компании отсутствует безупречная деловая репутация.