13 января Финансовая инспекция аннулировала лицензию на предоставление кредитных и ипотечных услуг компании Kinnistulaen OÜ.
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Финансовая инспекция аннулировала лицензию кредитной компании
Решение было принято в связи с многократными нарушениями компанией нормативных актов. Kinnistulaen OÜ неоднократно не отвечала на запросы Финансовой инспекции, на протяжении нескольких лет не проводила внутренний контроль, а также не представила годовые отчеты в установленные сроки. Кроме того, по оценке инспекции, у руководителя компании отсутствует безупречная деловая репутация.