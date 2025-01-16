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Финансовая инспекция аннулировала лицензию кредитной компании

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Руководитель Финансовой инспекции Килвар Кесслер.
Руководитель Финансовой инспекции Килвар Кесслер. Фото: Mihkel Maripuu

13 января Финансовая инспекция аннулировала лицензию на предоставление кредитных и ипотечных услуг компании Kinnistulaen OÜ.

Решение было принято в связи с многократными нарушениями компанией нормативных актов. Kinnistulaen OÜ неоднократно не отвечала на запросы Финансовой инспекции, на протяжении нескольких лет не проводила внутренний контроль, а также не представила годовые отчеты в установленные сроки. Кроме того, по оценке инспекции, у руководителя компании отсутствует безупречная деловая репутация.

Теперь Kinnistulaen OÜ не имеет права предоставлять услуги, требующие лицензии кредитора или ипотечного кредитора.

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