СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Нападение сына с ножом на мать, кража строительных инструментов, ДТП в Маарду

Насилие

В ночь на 15 января в одной из квартир города Пайде 24-летний мужчина напал на свою сожительницу и нанес ей увечья.

15 января в квартире на улице Стаадиони в Кесклинне 20-летний мужчина напал с ножом на свою мать. Пострадавшую доставили в больницу для оказания первой помощи.

15 января в доме в волости Ляэне-Харью во время совместного употребления алкоголя произошел конфликт, в результате которого пострадала 34-летняя женщина.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

В период с 7 по 13 января в Тарту на улице Стаадиони была украдена камера видеонаблюдения, SIM-карта и солнечная панель. Предварительный ущерб составил 1500 евро.

9 января в поселке Пайкузе в Пярну из незапертого шкафчика в учреждении украли деньги из кошелька. Ущерб составил 350 евро.

15 января в районе Пирита из строительного тепляка украли различные инструменты: аккумуляторную угловую шлифовальную машину Makita, угловую шлифовальную машину, два аккумуляторных ударных шуруповерта Makita, аккумуляторный перфоратор Makita, две аккумуляторные циркулярные пилы Makita, пять аккумуляторов Makita на 18 вольт, зарядное устройство Makita, измерительную рейку HILTI и ротационный лазерный нивелир HILTI. Ущерб от кражи составил около 5000 евро.

Мошенничество

В полицию обратилась женщина, которая обнаружила, что с ее банковского счета без ее ведома были осуществлены переводы на два других счета. Ущерб составил 716 евро.