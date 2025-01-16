Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о нападении сына с ножом на мать, а также о краже из строительного тепляка различных инструментов. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в хозяйственной постройке и о ДТП в Маарду.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение сына с ножом на мать, кража строительных инструментов, ДТП в Маарду
Насилие
В ночь на 15 января в одной из квартир города Пайде 24-летний мужчина напал на свою сожительницу и нанес ей увечья.
15 января в квартире на улице Стаадиони в Кесклинне 20-летний мужчина напал с ножом на свою мать. Пострадавшую доставили в больницу для оказания первой помощи.
15 января в доме в волости Ляэне-Харью во время совместного употребления алкоголя произошел конфликт, в результате которого пострадала 34-летняя женщина.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В период с 7 по 13 января в Тарту на улице Стаадиони была украдена камера видеонаблюдения, SIM-карта и солнечная панель. Предварительный ущерб составил 1500 евро.
9 января в поселке Пайкузе в Пярну из незапертого шкафчика в учреждении украли деньги из кошелька. Ущерб составил 350 евро.
15 января в районе Пирита из строительного тепляка украли различные инструменты: аккумуляторную угловую шлифовальную машину Makita, угловую шлифовальную машину, два аккумуляторных ударных шуруповерта Makita, аккумуляторный перфоратор Makita, две аккумуляторные циркулярные пилы Makita, пять аккумуляторов Makita на 18 вольт, зарядное устройство Makita, измерительную рейку HILTI и ротационный лазерный нивелир HILTI. Ущерб от кражи составил около 5000 евро.
Мошенничество
В полицию обратилась женщина, которая обнаружила, что с ее банковского счета без ее ведома были осуществлены переводы на два других счета. Ущерб составил 716 евро.
В полицию обратилась пожилая жительница Нарва-Йыэсуу, которая стала жертвой интернет-мошенников. Ей позвонили и сообщили о необходимости получения заказного письма. Мошенник объяснил, что в соответствии с новым законом для получения такого письма нужно идентифицировать себя с помощью Smart ID. Следуя указаниям мошенников, женщина ввела свои коды, после чего обнаружила, что ей причинен материальный ущерб в размере 11 280 евро.
Компания, работающая в Пярну, сообщила полиции, что в начале января получила счет, в котором без их ведома были изменены банковские реквизиты получателя. Из-за этих ложных данных сумма, указанная в счете, была переведена на чужой иностранный банковский счет. Ущерб составил 3379 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили четырех граждан Грузии, двух граждан России и двух граждан Узбекистана.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан России и одного гражданина Сербии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
Пожары
15 января в 15:54 спасатели получили вызов на улицу Пийри в городе Йыгева, где горел двухэтажный жилой дом. На момент прибытия спасателей пламя вырывалось из крыши. Пожилой житель успел покинуть дом. Пожар был потушен к 19:42. Дом стал непригодным для проживания. Возгорание, предположительно, началось в прихожей, где житель оставил пластиковое ведро с пеплом. Пожар тушили профессиональные спасатели Йыгева, Табивере и Аннелинна, а также спасатели-добровольцы Паламузе.
15 января в 18:53 сообщили о возгорании в деревне Вана-Выйду волости Вильянди. В деревянном доме загорелась розетка на стене навеса. Огонь удалось потушить, однако стена оставалась теплой. Спасатели проверили место возгорания с помощью тепловизора и убедились, что угрозы больше нет. Электропитание в этом месте было отключено.
15 января в 19:38 поступило сообщение о пожаре в деревне Айстра волости Тырва. На момент прибытия спасателей хозяйственная постройка горела открытым пламенем. Горело помещение для охлаждения молока, в котором было складировано множество вещей. Пожар был локализован к 20:10. Крыша постройки уцелела, однако вещи внутри были повреждены огнем. Возгорание, вероятно, началось из-за неисправности электросистемы.
ДТП
15 января в 9:23 поступило сообщение о грузовике, съехавшем в кювет в деревне Пяэрду волости Мярьямаа. Врачи скорой помощи осмотрели водителя, госпитализация не понадобилась. Спасатели регулировали движение на месте происшествия, а извлечением грузовика из кювета занимался эвакуатор.
15 января в 10:38 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри в поселке Саку столкнулись два автомобиля, задев при этом столб. Столб упал на проезжую часть. Прибывшие на место спасатели Кейла и спасатели-добровольцы Сауэ устранили угрозу возгорания и убрали столб с дороги. К счастью, никто не пострадал. Дальнейшим расследованием происшествия занялась полиция.
15 января в 17:46 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на шоссе Саха-Лоо в Маарду. Грузовой автомобиль наехал на разделительную полосу и задел столб. В результате аварии был поврежден гидравлический масляный бак машины, и на землю вытекло около 40 литров масла. Спасатели обработали разлив абсорбентом. Водитель не пострадал.