Выявлена сомнительная схема: под видом двухквартирного дома продают 16 квартир

В социальных сетях распространяется видеоролик, демонстрирующий квартиры, на котором видно, что по крайней мере некоторые жилые помещения уже меблированы.

В районе Тырванди недалеко от Тарту на улице Саялилле, 37, был построен новый дом. Внешне он напоминает многоквартирное здание, но официально зарегистрирован как двухквартирный дом. Тем не менее, в этом «двухквартирнике» вскоре начнется продажа однокомнатных и двухкомнатных квартир.