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Выявлена сомнительная схема: под видом двухквартирного дома продают 16 квартир

Перевод: Каролина Вертяева
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В социальных сетях распространяется видеоролик, демонстрирующий квартиры, на котором видно, что по крайней мере некоторые жилые помещения уже меблированы.
В социальных сетях распространяется видеоролик, демонстрирующий квартиры, на котором видно, что по крайней мере некоторые жилые помещения уже меблированы. Фото: Tartu Postimehe kollaaž

В районе Тырванди недалеко от Тарту на улице Саялилле, 37, был построен новый дом. Внешне он напоминает многоквартирное здание, но официально зарегистрирован как двухквартирный дом. Тем не менее, в этом «двухквартирнике» вскоре начнется продажа однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Продажей квартир занимается агентство недвижимости Domus Kinnisvara. Его агент Тийна Сийльбек разместила видео в социальных сетях, где сообщается, что дом относится к классу энергопотребления А, а предлагаемые квартиры светлые, с кухонной мебелью. Некоторые из них оснащены террасами и небольшими садовыми участками.

Хотя дом в реестре числится как двухквартирный, Сийльбек объясняет, что это не мешает продавать квартиры. Сделки оформляются через систему долевой собственности, что, по ее словам, является распространенной практикой, например, в старых деревянных домах района Карлова.

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