В районе Тырванди недалеко от Тарту на улице Саялилле, 37, был построен новый дом. Внешне он напоминает многоквартирное здание, но официально зарегистрирован как двухквартирный дом. Тем не менее, в этом «двухквартирнике» вскоре начнется продажа однокомнатных и двухкомнатных квартир.
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Выявлена сомнительная схема: под видом двухквартирного дома продают 16 квартир
Продажей квартир занимается агентство недвижимости Domus Kinnisvara. Его агент Тийна Сийльбек разместила видео в социальных сетях, где сообщается, что дом относится к классу энергопотребления А, а предлагаемые квартиры светлые, с кухонной мебелью. Некоторые из них оснащены террасами и небольшими садовыми участками.