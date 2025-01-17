Цыбуленко: оставить Крым России означало бы побудить Китай напасть на Тайвань, это повлекло бы коллапс мировой экономики

Первый вариант - это Запад наконец просыпается и понимает, что Россия как империя должна быть уничтожена, что России нужно нанести серьезное военное поражение. Преступники должны быть наказаны, Россия должна выплатить репарации.

Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

И это совершенно реально, ведь российская доля в мировой экономике - это всего лишь около двух процентов, в то время как у США и ЕС - чуть меньше пятидесяти процентов… Это абсолютно несопоставимые потенциалы.

Западный потенциал в полной мере не задействован, но если его использовать, то у России не было бы никаких шансов. Это первый вариант, и в этом случае все диктаторы мира поняли бы, что, наверное, не стоит применять силу для достижения своих целей, потому что за это накажут.

И есть второй вариант, к которому, к сожалению, все постепенно склоняется. Это устроить какое-то замирение за счет украинских территорий, что было бы, по сути, новым Мюнхенским сговором. Чем такие сговоры заканчиваются, прекрасно знают все, кто учил историю хотя бы на уровне средней школы.

Это было бы похоже на ситуацию с Чехословакией. Было заключено это соглашение, и буквально уже через полгода Чехословакия перестала существовать.