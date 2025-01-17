Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вскоре после инаугурации Дональда Трампа должна состояться встреча президентов США и Украины. О том, может ли Трамп помочь Украине завершить войну на выгодных для Киева условиях, и обо многом другом в студии Postimees размышлял профессор международного права Евген Цыбуленко.
Цыбуленко: оставить Крым России означало бы побудить Китай напасть на Тайвань, это повлекло бы коллапс мировой экономики
Выдержки из беседы:
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Дональд Трамп поможет Украине добиться справедливого мира. Трудно представить, что Владимир Путин в данной фазе войны может отказаться от оккупированных территорий. Какого же фокуса по принуждению России к миру можно ожидать от Трампа, на какие временные уступки может пойти сейчас Украина?
- Я очень сомневаюсь, что Дональд Трамп в состоянии решить эту проблему. То, что он выдвигает популистские лозунги, обещая решить сначала все за 24 часа, теперь - уже за полгода, вовсе не означает, что все так и будет.
У людей достаточно короткая память, но если вспомнить его первый президентский срок… Помните, как он все обещал решить с Северной Кореей, но воз, как говорится, и ныне там. И вот это позорное бегство из Афганистана, которое вешают на Байдена, решение же о нем было тоже по большому счету принято Трампом...
- Байден был просто исполнителем…
- Да, он просто выполнял принятые при Трампе решения. Поэтому надеяться, что у Трампа есть сейчас какой-то план и что он понимает ситуацию, я не могу.
Трамп - это достаточно деструктивная личность, так что на какую-то позитивную повестку с ним рассчитывать трудно. И единственный позитивный вариант для Украины, который сейчас может быть, это так называемый «черный лебедь».
Может произойти какая-то ситуация, которая полностью изменит правила игры. В России эти «черные лебеди» вполне возможны, рейд Пригожина это очень четко показал. Там все очень нестабильно, так что такие варианты возможны, поскольку система сильно прогнила.
Что же касается Трампа, то тут на руку может сыграть упрямство Путина. Как мы уже видели, Путин абсолютно недоговороспособен. Ведь будь Путин чуть поумнее, те же самые Минские соглашения можно было бы запросто использовать в интересах оккупантов.
Можно было бы подписать перемирие, впихнуть эти так называемые ЛНР и ДНР в Украину, в качестве таких вот метастаз раковой опухоли. Нечто подобное мы видим сейчас в Боснии и Герцеговине, где это сербское образование не дает стране развиваться, и там есть этот постоянный очаг нестабильности.
В принципе, все это можно было устроить. Но ослиное упрямство Путина не позволило России добиться своих целей через вот этот механизм.
И если сейчас Путин будет упорствовать, а все идет к тому, что он будет упорствовать, то это Трампа может эмоционально разозлить, и это может как-то Украине помочь. Однако четкого и планомерного плана у Трампа я не вижу, и я не думаю, что он у него есть.
И те сигналы, которые мы сейчас видим… Вот Рубио несколько дней назад выступил и сказал, что от некоторых территорий, наверное, Украине придется отказаться.
Но мы должны четко понимать, что для развития этой ситуации есть только две возможности, и это касается не только российско-украинской войны, а всего миропорядка. Как фантасты любят говорить, точка бифуркации…
Первый вариант - это Запад наконец просыпается и понимает, что Россия как империя должна быть уничтожена, что России нужно нанести серьезное военное поражение. Преступники должны быть наказаны, Россия должна выплатить репарации.
И это совершенно реально, ведь российская доля в мировой экономике - это всего лишь около двух процентов, в то время как у США и ЕС - чуть меньше пятидесяти процентов… Это абсолютно несопоставимые потенциалы.
Западный потенциал в полной мере не задействован, но если его использовать, то у России не было бы никаких шансов. Это первый вариант, и в этом случае все диктаторы мира поняли бы, что, наверное, не стоит применять силу для достижения своих целей, потому что за это накажут.
И есть второй вариант, к которому, к сожалению, все постепенно склоняется. Это устроить какое-то замирение за счет украинских территорий, что было бы, по сути, новым Мюнхенским сговором. Чем такие сговоры заканчиваются, прекрасно знают все, кто учил историю хотя бы на уровне средней школы.
Это было бы похоже на ситуацию с Чехословакией. Было заключено это соглашение, и буквально уже через полгода Чехословакия перестала существовать.
Ведь то, что Путин требует, это, по сути, оставить Украине только чисто символические вооруженные силы, сделать ее полностью нейтральной, все гарантии безопасности, которые будут ей даваться, они будут приняты с учетом России, которая будет иметь право вето. В Украину можно будет зайти и взять ее голыми руками, что в таком случае Путин, конечно, и сделает.
Но даже если какое-то перемирие будет достигнуто не на таких безумных условиях, даже если России просто что-то оставят, даже только один Крым, я уже не говорю про Донбасс, это будет свидетельствовать о том, что да, в современном мире позволительно добиваться с помощью силы своих целей.
Это будет зеленый свет для всех диктаторов. Мы уже сейчас видим нестабильность, которая началась. Но тогда это пойдет уже вообще лавинообразно. Следующим, несомненно, будет Тайвань. И даже если в этом случае не начнется ядерная война, то все равно можно сказать, что с учетом того, сколько там производится чипов и полупроводников, это будет полный коллапс мировой экономики. По некоторым данным, до 90 процентов микрочипов и полупроводников Тайвань делает.
Ведь когда во время пандемии коронавируса немножко нарушились логистические поставки, уже останавливались автомобильные заводы, потому что микрочипов не хватало. И вот представьте теперь, что крупнейший их производитель втягивается в войну… Что тогда будет с мировой экономикой?
Мы уже видим, что Венесуэла имеет к Гайане претензии, на две трети ее территории. Иран со своими прокси везде дестабилизирует ситуацию, начиная от йеменских хуситов и заканчивая всеми эти трагическими событиями в Израиле.
Понятно, что и Северная Корея, набравшись военного опыта, может попытать счастья в Южной Корее, и так далее… Это будет крушение всего мирового правового порядка, и последствия будут трагическими для всех, не только для Украины.
Либо Запад понимает это сейчас, и впрягается, либо Украине навязывается какое-то перемирие, и последствия будут очень непредсказуемыми. И очень печальными для нас всех.
- На этой неделе в Киеве побывал британский премьер, министры обороны Италии и Германии, глава МИДа Нидерландов. Европейские лидеры в первую очередь хотят сейчас хорошо показать себя Трампу, чтобы у того не было причин говорить, что Европа в поддержке Украины слишком уповает на США? Или все проще, европейские союзники Киева хотят показать прежде всего Украине, что с Трампом или без, но без внешней военной и финансовой поддержки Украина совершенно точно не останется?
- Мне кажется, тут оба элемента присутствуют. И да, Трамп в своем популистском вранье рассказывал, что Европа ничего не делает, но если мы посмотрим на помощь, которую оказывали Украине Европа и США, то в материальном плане это будут примерно одинаковые объемы.
В каких-то вопросах европейской помощи было даже больше. Другое дело, что у американской помощи смещение идет в военную сторону, а у европейской - во все остальные вопросы. Но ведь и без экономики страна тоже не может существовать.
К сожалению, после окончания холодной войны военная сила НАТО действительно держалась на США. Армии крупных европейских стран в это же время превратились в какие-то подобия миротворческих контингентов, которые просто не были состоятельны вести полноценную войну.
Поэтому у этих стран в плане оказания Украине военной помощи имелись объективные трудности. Но даже сейчас, если мы уберем США… ЕС - это все равно порядка 20 процентов от мирового ВВП. Это более чем в 10 раз больше, чем ВВП России.
Европейская промышленность при желании может достаточно быстро мобилизоваться. Да, при этом будут государственные гарантии, будут банковские кредиты. Потому что многие производители просто боятся вкладываться, ведь после окончания холодной войны банально не давали кредиты под военные проекты. Это считалось чуть ли не дурным тоном, да и госзаказы были снижены до минимума. Зачем, мол, на это тратиться, теперь же мир будет на все времена.
Но, как мы видим, этого не произошло. И пусть нельзя сказать, что теперь экономика в Европе будет прямо вот поставлена на «военные рельсы», но будет дан зеленый свет и для госфинансирования, и для банковского кредитования оборонной промышленности. Нарастить этот потенциал можно довольно быстро, и России нечего будет этому противопоставить даже с учетом помощи КНДР и Ирана.
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