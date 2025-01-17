В студии Postimees Евген Цыбуленко: останутся ли США после 20 января во главе коалиции союзников Украины?

- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в четверг, что вскоре после инаугурации Дональда Трампа можно ждать его встречи с Владимиром Зеленским, и что Трамп поможет Украине добиться справедливого мира. Трудно представить, что такой мир для Украины может наступить без возвращения Киеву всех оккупированных агрессором территорий, и не менее трудно представить, что Владимир Путин в данной фазе войны может от этих территорий отказаться. Какого же фокуса по принуждению России к миру можно ожидать от Трампа, на какие временные уступки может пойти сейчас Украина?

- Дональд Трамп все прозрачнее дает понять, что считает свою встречу с Путиным возможной. При этом весь мир знает, что Россия делала в Буче или что она сделала с Мариуполем; в конце концов, есть международный ордер на арест Путина. Можно ли на этом фоне вообще вообразить, что лидер крупнейшей демократии мира садится за стол переговоров с Путиным? Возможно ли вообще возвращение Путину и России более-менее полноценной субъектности в международной политике, а ведь наверняка именно это - одна из вещей, которые хочет получить на переговорах о мире путинский режим?

- Премьер Великобритании Кир Стармер прибыл на этой неделе в Киев и подтвердил, что его страна обязуется ежегодно передавать Украине военную помощь на 3 млрд фунтов. Также на этой неделе в Киеве побывали министры обороны Италии и ФРГ. Европейские лидеры в первую очередь хотят сейчас выгодно показать себя Трампу, чтобы у того не было причин говорить, что Европа в поддержке Украины слишком уповает на США? Или все проще, европейские союзники Киева хотят показать прежде всего Украине, что с Трампом или без, но без внешней военной и финансовой поддержки Украина совершенно точно не останется?

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