Финская таможня завершила предварительное расследование в отношении судна Eagle S, пишет rus.ERR со ссылкой на tulli.fi.
Нарушение санкций экипажем Eagle S: финская таможня не будет возбуждать уголовное дело
Целью предварительного расследования было выяснить, есть ли основания для подозрения, что экипаж судна Eagle S совершил тяжкое нарушение санкций, привезя топливо в территориальные воды Финляндии. Согласно расследованию финской таможни, бензин без содержания свинца и дизельное топливо, находящиеся на борту, классифицируются как товары, попадающие под санкции против России.
По результатам допросов, проведенных в рамках расследования, установлено, что судно вошло в территориальные воды Финляндии по указанию финских властей, поэтому нельзя считать, что экипаж умышленно привез топливо в территориальные воды Финляндии и нарушил санкционное законодательство. В связи с этим экономическое расследование не будет инициировать уголовное расследование по этому делу. Также была проведена консультация с заместителем генерального прокурора.
В таможне продолжаются административные проверки по данному делу. Груз на борту судна остается под арестом таможни на неопределенный срок.