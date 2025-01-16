Нарушение санкций экипажем Eagle S: финская таможня не будет возбуждать уголовное дело

Целью предварительного расследования было выяснить, есть ли основания для подозрения, что экипаж судна Eagle S совершил тяжкое нарушение санкций, привезя топливо в территориальные воды Финляндии. Согласно расследованию финской таможни, бензин без содержания свинца и дизельное топливо, находящиеся на борту, классифицируются как товары, попадающие под санкции против России.

По результатам допросов, проведенных в рамках расследования, установлено, что судно вошло в территориальные воды Финляндии по указанию финских властей, поэтому нельзя считать, что экипаж умышленно привез топливо в территориальные воды Финляндии и нарушил санкционное законодательство. В связи с этим экономическое расследование не будет инициировать уголовное расследование по этому делу. Также была проведена консультация с заместителем генерального прокурора.