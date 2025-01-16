Санкции на экспорт российской нефти резко повысили цены на дизельное топливо

За последние три недели цена на дизельное топливо на мировом рынке выросла на 14%. Баррель нефти марки Brent стоит около 82 долларов - это самый высокий показатель за последние пять месяцев. И даже новости о перемирии между Израилем и ХАМАС, которые обычно привели бы к снижению цен на нефть, не изменили ситуацию: ограничения на экспорт российской нефти оказали большее влияние.