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Санкции на экспорт российской нефти резко повысили цены на дизельное топливо

Перевод: Каролина Вертяева
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Цены на топливо. Фото иллюстративное.
Цены на топливо. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

В Эстонии владельцы заправок увеличили цену дизельного топлива на шесть евроцентов за литр, доведя ее до 1,629 евро. Также подорожал бензин. Рост цен связан с санкциями США, которые были введены на прошлой неделе и вызвали подорожание нефти и нефтепродуктов по всему миру.

За последние три недели цена на дизельное топливо на мировом рынке выросла на 14%. Баррель нефти марки Brent стоит около 82 долларов - это самый высокий показатель за последние пять месяцев. И даже новости о перемирии между Израилем и ХАМАС, которые обычно привели бы к снижению цен на нефть, не изменили ситуацию: ограничения на экспорт российской нефти оказали большее влияние.

Введенные в пятницу санкции уже начали затруднять экспорт российской нефти в Китай и Индию, которые являются ее основными покупателями. Под ограничения попали крупные российские компании, такие как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», 183 танкера, перевозящие нефть, а также страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

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