В Эстонии владельцы заправок увеличили цену дизельного топлива на шесть евроцентов за литр, доведя ее до 1,629 евро. Также подорожал бензин. Рост цен связан с санкциями США, которые были введены на прошлой неделе и вызвали подорожание нефти и нефтепродуктов по всему миру.
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Санкции на экспорт российской нефти резко повысили цены на дизельное топливо
За последние три недели цена на дизельное топливо на мировом рынке выросла на 14%. Баррель нефти марки Brent стоит около 82 долларов - это самый высокий показатель за последние пять месяцев. И даже новости о перемирии между Израилем и ХАМАС, которые обычно привели бы к снижению цен на нефть, не изменили ситуацию: ограничения на экспорт российской нефти оказали большее влияние.