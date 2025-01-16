«Это вопрос не только политической культуры, но и политического процесса», - прокомментировал председатель Центристской партии Михаил Кылварт инцидент с оскорблением на информационном часе Рийгикогу.
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Михаил Кылварт: оскорбление от Кристена Михала – сигнал для общества
Кылварт обратил внимание, что депутат Рийгикогу от оппозиции Анастасия Коваленко-Кылварт задала премьер-министру Кристену Михалу содержательный вопрос, но получила, по его словам, «пустой ответ и некорректный комментарий».