Михаил Кылварт: оскорбление от Кристена Михала – сигнал для общества

Кылварт обратил внимание, что депутат Рийгикогу от оппозиции Анастасия Коваленко-Кылварт задала премьер-министру Кристену Михалу содержательный вопрос, но получила, по его словам, «пустой ответ и некорректный комментарий».

Хотя премьер-министр утверждает, что его реплика «дуракам приходится трудно» не была адресована Коваленко-Кылварт, Михаил Кылварт считает, что она всё же касалась его супруги.