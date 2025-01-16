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Михаил Кылварт: оскорбление от Кристена Михала – сигнал для общества

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Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт.
Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт. Фото: Konstantin Sednev

«Это вопрос не только политической культуры, но и политического процесса», - прокомментировал председатель Центристской партии Михаил Кылварт инцидент с оскорблением на информационном часе Рийгикогу.

Кылварт обратил внимание, что депутат Рийгикогу от оппозиции Анастасия Коваленко-Кылварт задала премьер-министру Кристену Михалу содержательный вопрос, но получила, по его словам, «пустой ответ и некорректный комментарий».

Хотя премьер-министр утверждает, что его реплика «дуракам приходится трудно» не была адресована Коваленко-Кылварт, Михаил Кылварт считает, что она всё же касалась его супруги.

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