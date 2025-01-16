Военные КНДР впервые выйдут на парад 9 мая в Москве

Военнослужащие Северной Кореи примут участие в параде 9 мая в Москве в честь 80-летия победы СССР над нацистской Германией. Об этом сообщила в четверг, 16 января, японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на источники. По словам ее собеседников, решение об участии военных КНДР в этом параде уже принято. Речь идет предположительно о нескольких десятках северокорейских военнослужащих. Ранее военные из КНДР никогда не участвовали в «параде Победы» в России. Кроме того, как сообщают другие источники NHK, северокорейский военный оркестр в конце августа примет участие в музыкальном мероприятии в Москве.

Пресс-служба министерства обороны РФ 30 ноября 2024 года после встречи его главы Андрея Белоусова с северокорейским лидером Ким Чен Ыном писала в своем Telegram-канале, что Москва предложила Пхеньяну принять участие в параде.

15 января Белоусов заявил о начале подготовки к параду Победы. В этом году он должен пройти в Москве, восьми городах-героях и еще в 19 городах, где дислоцированы военные штабы. По словам министра, на парад приглашены воинские подразделения из 19 «дружественных» стран, причем 10 из них уже подтвердили свое участие, в их числе - семь стран бывшего СССР.

По данным издания «Медуза», в Кремле ожидают приезд на парад высокопоставленного лица из США. «Парад может стать таким саммитом БРИКС 2.0 - покажет, что серьезной изоляции нет. Если покажет, конечно. Но пытаться точно будут», - указал источник «Медузы».