«Быть умным легче, дуракам приходится трудно», - отметил премьер-министр Кристен Михал, извинившись за свои слова, прозвучавшие на вчерашнем информационном часе Рийгикогу. По его словам, замечание было предназначено коллеге, а не всему залу.
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ВИДЕО ⟩ Кристен Михал: замечание было предназначено коллеге, а не всему залу
«Я, безусловно, прошу прощения. Речь всегда должна быть корректной. Это замечание точно не было направлено против одного конкретного человека, не касалось ни пола, ни какой-либо другой характеристики. Я сказал своему коллеге Владимиру Свету, что дуракам приходится трудно. И это действительно так: быть умным легче», - объяснил Михал.