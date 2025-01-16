ВИДЕО Кристен Михал: замечание было предназначено коллеге, а не всему залу

«Я, безусловно, прошу прощения. Речь всегда должна быть корректной. Это замечание точно не было направлено против одного конкретного человека, не касалось ни пола, ни какой-либо другой характеристики. Я сказал своему коллеге Владимиру Свету, что дуракам приходится трудно. И это действительно так: быть умным легче», - объяснил Михал.