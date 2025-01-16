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ОБЗОР Швеция планирует радикальные изменения в миграционной политике

Перевод: Сергей Светлов
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Просители убежища из Сомали перед зданием шведского парламента.
Просители убежища из Сомали перед зданием шведского парламента. Фото: Henrik Montgomery/TT/Reuters/Scanpix

Комиссия по вопросам основного законодательства, работающая при парламенте Швеции, предложила внести изменения в Конституцию, чтобы стало возможным лишать шведского гражданства лиц с двойным гражданством, совершивших преступления, угрожающие национальной безопасности.

Согласно оценке Комиссии по основным правам и свободам, необходимо ограничить нынешнее полное право граждан Швеции на сохранение гражданства. Предлагается, чтобы лиц с двойным гражданством могли лишать шведского гражданства за совершение преступлений, серьезно угрожающих безопасности государства, например, за участие в саботаже, поддержку терроризма, осуждение за геноцид или преступления против человечности. Комиссия также считает, что гражданства можно лишать, если будет доказано, что оно было получено на ложных основаниях, например, с использованием поддельных документов, угроз чиновникам или дачи взятки, сообщает издание The Local.

По словам министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера из Умеренной коалиционной партии, предложения о внесении изменений в Конституцию обусловлены несколькими угрозами, с которыми сталкивается страна: насильственным экстремизмом, организованной преступностью и недружественными действиями иностранных государств.

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