ОБЗОР Швеция планирует радикальные изменения в миграционной политике

Согласно оценке Комиссии по основным правам и свободам, необходимо ограничить нынешнее полное право граждан Швеции на сохранение гражданства. Предлагается, чтобы лиц с двойным гражданством могли лишать шведского гражданства за совершение преступлений, серьезно угрожающих безопасности государства, например, за участие в саботаже, поддержку терроризма, осуждение за геноцид или преступления против человечности. Комиссия также считает, что гражданства можно лишать, если будет доказано, что оно было получено на ложных основаниях, например, с использованием поддельных документов, угроз чиновникам или дачи взятки, сообщает издание The Local.