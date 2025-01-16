Кристина Каллас: стартует прием заявок на поддержку изучения эстонского языка в детсадах и школах

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что дополнительная поддержка на изучение языка предназначена не только для так называемых переходных школ, но и для всех общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также детских садов, где есть дети с родным языком, отличным от эстонского.

«Дети, в семьях которых не говорят на эстонском, должны иметь возможность освоить эстонский язык в детском саду и школе. Более широкая цель заключается в том, чтобы все дети и молодежь в Эстонии, независимо от их родного языка, имели равные возможности для обучения по желаемой специальности и поиска работы», - объяснила она.

Поддержка в размере 350 евро на одного ученика в год предназначена для учеников основной школы с родным языком, отличным от эстонского, которые обучаются в классах с эстонским языком обучения или где не менее 60 процентов обучения проходит на эстонском, либо в рамках программы языкового погружения.

Поддержка в размере 185 евро на одного ученика в год предназначена для учеников основной школы с родным языком, отличным от эстонского, которые обучаются как минимум на 40 процентов на эстонском языке.

Поддержка в размере 600 евро на одного ученика в год предназначена для недавно прибывших иммигрантов, обучающихся в основной школе, гимназии с очной формой обучения или профессиональных учебных заведениях.

Для детских садов предусмотрена поддержка в размере 2020 евро в год для групп детей с родным языком, отличным от эстонского.

Подавать заявки на получение поддержки для изучения языка в 2025 году можно до 4 февраля. Размеры поддержки остались такими же, как и в прошлом году.

Дополнительную информацию о поддержке изучения языка можно найти ЗДЕСЬ.