ГАЛЕРЕЯ Новый завод Aquaphor в Юри: дебаты выявили крупнейшие вызовы местной промышленности

Эстонские промышленные предприятия смогут выжить только в том случае, если сумеют инвестировать в высокотехнологичное оборудование и привлечь сотрудников с квалификацией мирового уровня. Таково мнение участников экономических дебатов, состоявшихся на открытии завода Aquaphor Tooling.
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На дебатах «Есть ли надежда у эстонской промышленности?», прошедших в рамках открытия завода, участники признали сложность текущей ситуации, но при этом отметили, что перспективы остаются обнадеживающими.