ГАЛЕРЕЯ Новый завод Aquaphor в Юри: дебаты выявили крупнейшие вызовы местной промышленности

На дебатах «Есть ли надежда у эстонской промышленности?», прошедших в рамках открытия завода, участники признали сложность текущей ситуации, но при этом отметили, что перспективы остаются обнадеживающими.

«Эстонские промышленные предприятия могут привлечь качественных клиентов только при условии инвестиций в передовое оборудование и специалистов, - заявил исполнительный директор Aquaphor Tooling Янек Кюудорв. - Если ситуация с привлечением квалифицированной иностранной рабочей силы не улучшится, промышленники ожидают от государства большей поддержки в вопросах обучения и переобучения местных жителей».