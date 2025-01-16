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ГАЛЕРЕЯ Новый завод Aquaphor в Юри: дебаты выявили крупнейшие вызовы местной промышленности

Перевод: Сергей Светлов
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Эстонские промышленные предприятия смогут выжить только в том случае, если сумеют инвестировать в высокотехнологичное оборудование и привлечь сотрудников с квалификацией мирового уровня. Таково мнение участников экономических дебатов, состоявшихся на открытии завода Aquaphor Tooling.

На дебатах «Есть ли надежда у эстонской промышленности?», прошедших в рамках открытия завода, участники признали сложность текущей ситуации, но при этом отметили, что перспективы остаются обнадеживающими.

«Эстонские промышленные предприятия могут привлечь качественных клиентов только при условии инвестиций в передовое оборудование и специалистов, - заявил исполнительный директор Aquaphor Tooling Янек Кюудорв. - Если ситуация с привлечением квалифицированной иностранной рабочей силы не улучшится, промышленники ожидают от государства большей поддержки в вопросах обучения и переобучения местных жителей».

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