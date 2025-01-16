Как Джо Байден испортил свое политическое наследие

Байдену и его команде пришлось реагировать на сложные вызовы. Фото: Getty Images

Победа Трампа над Камалой Харрис, преемницей, которую Байден выбрал сам, зацементировала вердикт, который избиратели вынесли Байдену и его полувековой политической карьере: неприятие.

Каким было бы наследие Байдена, если бы он просто отошел в сторону - как он сам сказал, «передал эстафетный факел» - и не стал бы добиваться переизбрания? Если бы не было никаких странных видеороликов и плохих слоганов, не было бы катастрофы на дебатах с Трампом - только обычная бодрая кампания других демократов в борьбе за партийную номинацию кандидатом в президенты и Джо Байден, с высоты своего поста наблюдающий за ней?

«Нам следовало провести праймериз, - убеждена стратег Демпартии Эстрич. - Тогда у его преемника было бы время, чтобы заявить о себе».

Эпоха близится к завершению: Байден в Овальном кабинете Белого дома в январе 2025 года. Фото: EPA

Возраст Байдена и нетускнеющая харизма Трампа - очевидно, именно эти обстоятельства стали теми вызовами, с которыми команда Байдена так и не смогла справиться и которые в конечном итоге и уничтожили его президентство.

Через несколько дней Дональд Трамп принесет присягу президента и, вероятно, приступит к демонтажу многого из того, чего за эти четыре года достиг Байден. От того, насколько эффективно Трамп это сделает, будет зависеть дальнейшее восприятие наследия Байдена.

Несколько недель назад я спросил генерального прокурора Гарланда, как, по его мнению, история оценит Байдена и его администрацию.

«Я оставлю это историкам», - ответил он.

В конечном счете это и есть то, с чем нас оставляет Джо Байден.