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Финский депутат, устроивший дебош перед авиарейсом, вновь оказался в центре скандала

Перевод: Сергей Светлов
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Заседание финского парламента. Иллюстративное фото.
Заседание финского парламента. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa

Финский депутат Томми Иммонен, которого на прошлых выходных сняли с рейса Finnair из-за состояния алкогольного опьянения, ранее уже привлекал внимание своим неподобающим поведением на рождественской вечеринке парламента в ноябре, сообщает Yle.

После инцидента на борту самолета, направлявшегося в Бангкок, где, как утверждается, Иммонен в состоянии опьянения вступил в конфликт с экипажем и был снят с рейса, Yle связалась с 12 депутатами и представителями местных органов власти, присутствовавшими на рождественской вечеринке парламента в ноябре прошлого года.

По словам одного из участников вечеринки, член фракции Истинные финны Иммонен в ходе вечера схватил лидера партии «Зеленый союз» Софию Вирту за бедра и притянул ее к себе против ее воли, намереваясь спеть с ней караоке-версию песни Яакко Теоппо Pamela.

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