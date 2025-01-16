Финский депутат, устроивший дебош перед авиарейсом, вновь оказался в центре скандала

После инцидента на борту самолета, направлявшегося в Бангкок, где, как утверждается, Иммонен в состоянии опьянения вступил в конфликт с экипажем и был снят с рейса, Yle связалась с 12 депутатами и представителями местных органов власти, присутствовавшими на рождественской вечеринке парламента в ноябре прошлого года.