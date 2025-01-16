Финский депутат Томми Иммонен, которого на прошлых выходных сняли с рейса Finnair из-за состояния алкогольного опьянения, ранее уже привлекал внимание своим неподобающим поведением на рождественской вечеринке парламента в ноябре, сообщает Yle.
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Финский депутат, устроивший дебош перед авиарейсом, вновь оказался в центре скандала
После инцидента на борту самолета, направлявшегося в Бангкок, где, как утверждается, Иммонен в состоянии опьянения вступил в конфликт с экипажем и был снят с рейса, Yle связалась с 12 депутатами и представителями местных органов власти, присутствовавшими на рождественской вечеринке парламента в ноябре прошлого года.