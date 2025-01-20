Пн, 20.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Как сохранить качество жизни, когда расходы растут, а доходы - нет? Лайфхаками делятся специалисты (1)

Copy

В условиях бешеного роста цен и налогов нам приходится пересматривать семейные бюджеты. Как можно поддерживать привычный уровень жизни за счет осмысленной экономии и продуманного планирования расходов? Сегодня в передаче Rus.Postimees «На кухне» своими методами потратить деньги с умом поделятся стилист кино и телевидения, модный блогер Светлана Агуреева и предприниматель, мать большой семьи Татьяна Ребане.

По последним экономическим показателям, розничные продажи в Эстонии сократились на 15%, а объем промышленного производства составляет лишь 80% от пикового уровня. Экономическая уверенность остается очень низкой и для предприятий, и для потребителей.

Совершенно очевидно, что растущие на глазах цены и ожидаемые дополнительные расходы на уплату налогов заденет всех. Кого-то проблема коснется меньше, а кого-то и больно ударит. Перед большинством жителей Эстонии во весь рост стоит задача впихнуть в прежние доходы сильно возросшие расходы.

Сегодня мы обсудим с гостями именно эту тему. Как справляться с растущими расходами, когда ваши доходы остались на прежнем уровне, а то и снизились? Как можно накормить, обуть и одеть большую семью и потратить при этом меньше? Как выкроить деньги на развлечения для детей и на удовольствия для себя?

Можно ли не отставать от моды и хорошо выглядеть, вкладывая в свой внешний вид меньше денег? Как правильно использовать возможности распродаж, скидок, секонд-хэндов чтобы при минимальных вложениях оставаться стильной и модной? Можно ли выглядеть дорого, потратив мало? 

Если вас интересуют ответы на эти вопросы - непременно присоединяйтесь к нашему прямому эфиру в 14:00!

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх