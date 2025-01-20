Удорожание жизни вынуждает людей по-новому строить семейный бюджет. Возможно ли сохранять привычное качество быта за счет разумной экономии и планирования трат? На эти вопросы в передаче Rus.Postimees «На кухне» попытались ответить стилист кино и телевидения, модный блогер Светлана Агуреева, и предприниматель, мать большой семьи Татьяна Ребане.
Успешные женщины об экономии: в супермаркеты ходите без детей, домашняя еда полезнее, но от ресторанов отказываться не стоит (5)
Выдержки из беседы:
Анастасия Тидо: - Татьяна, насколько я понимаю, у вас совсем не маленький семейный доход, но у вас и семья очень большая. Расходы на детей - это расходы на тех, кто очень быстро растет, но при этом сам не зарабатывает. За последние год-полтора вы заметили, что для сохранения того же качества жизни пришлось сильно увеличить расходы?
Татьяна Ребане: - Да, дети имеют свойство расти. И поэтому если у нас раньше в семье было пятеро детей, то сейчас с нами живут только трое. Те, кто вырос, живут самостоятельно, сами зарабатывают, и мы их поддерживаем сейчас уже просто как родители.
Конечно, расходы выросли, я же хожу в магазины, вижу, как повышаются цены. Но изменения происходят и из-за того, что дети растут, у них меняются приоритеты. Потребности меняются. В конце концов, меню меняется с годами.
Тидо: - Светлана, что у тебя с бюджетом?
Светлана Агуреева: - У меня детей нет, живу я одна. И да, я ощущаю, что расходы выросли, хотя я не могу сказать, что мало зарабатываю, но у меня недавно было приобретение, квартира в элитном доме, и я сейчас чувствую, что, имея определенные финансовые обязательства, могу позволить себе немножко меньше, чем позволяла раньше. Когда этих обязательств не было.
Тидо: - Средний чек, наверное, у всех сейчас вырос, когда мы идем в магазин. Когда-то тридцать евро - это была серьезная сумма, а сейчас это вообще ни о чем…
Агуреева: - Да, когда я иду сейчас за покупками, то даже в пятьдесят евро очень трудно уложиться.
Тидо: - Давайте тогда начнем с еды. Кто на чем видит возможность сэкономить, чтобы не терять в качестве питания?
Ребане: - Я только сегодня ходила в магазин, и я всегда теперь беру пульт. Потому что если не брать, а еще и какого-то списка не иметь, то понятное дело, ты купишь больше, чем нужно.
И еще один немаловажный факт: нужно ходить в магазины в одиночестве, без детей и без мужа.
Агуреева: - И не голодной!
Ребане: - И не голодной, да, это тоже лайфхак.
Тидо: - И как пульт вас дисциплинирует? Вы постоянно видите эту растущую сумму?
Ребане: - Я вижу стоимость чего-то и говорю себе: слушай, ну, держи себя в рамках…
Агуреева: - Пульт полезен еще и в том смысле, что у нас иногда так ставят эти этикеточки, что то, что вроде бы стояло под одним продуктом, вовсе не равняется цене этого продукта. А с пультом ты сразу видишь настоящую цену.
Ребане: - Да, это дисциплина. Пульт дисциплинирует.
Тидо: - Кто-то из вас считает важным ведение домашней бухгалтерии - с помощью какого-то приложения или даже просто в тетрадке?
Ребане: - В какой-то мере бухгалтерия ведется, обязательно. Особенно когда у тебя семья. Я говорю это не только применительно к своей семье, я в социальных сетях спросила об этом перед передачей в группах с многодетными матерями, у которых два ребенка или больше. И те матери, у которых больше двух детей, ведут себя как настоящие предприниматели.
У них есть бухгалтерия, они учитывают все расходы, они знают все доходы, они знают, что, когда и для чего нужно.
Тидо: - В чем плюс этого?
Ребане: - Ты точно знаешь, на что понадобятся траты, что тебе предстоит, ты таким образом помнишь про сентябрь, когда возрастают расходы на школу. Так ты знаешь, что в этом месяце тебе нужно столько-то потратить, а в следующем - вот столько-то. Знаешь, когда ты можешь себе позволить больше разных приятностей.
Или, например, если у нас есть определенный стиль жизни, и мы хотим ходить в театр, в кино, то я знаю, куда можно впихнуть эти расходы.
Тидо: - Света, а у тебя что с бухучетом?
Агуреева: - Я думаю, что это, безусловно, полезная вещь, но сама я его не веду. Единственное, это я иногда заглядываю в интернет-банк, но сам банк там делает эту работу за нас. Высчитываются расходы на еду, жилье и так далее.
Это бывает интересно, я недавно смотрела расходы на транспорт. Просто в мае у меня сломалась машина, и я брала машину в аренду. Мне стало интересно, сколько я примерно тратила на каршеринг.
То есть я стала думать, насколько целесообразно покупать новую машину, брать лизинг, или же я могу и дальше пользоваться каршерингом. И оказалось, что на каршеринг даже летом, когда у меня нет особенно работы, у меня уходило в месяц 400-500 евро. Это много, и это я еще не ездила на машине каждый день.
И с питанием у меня тоже было интересное наблюдение. Сентябрь я и мои подружки сделали месяцем без алкоголя. Поэтому хождения в ресторан стали ограничены и стало понятно, что вообще-то больше денег, чем на алкоголь, уходит на всякие сопутствующие закусочки. В общем, оказалось, что в сентябре по сравнению с летом, с сезоном террас, с праздным образом жизни, мои расходы на еду сократились раза в три!
Тидо: - Татьяна, как у вас с ресторанами, принято ли у вас в семье, что сколько-то раз в месяц вы едите не дома…
Ребане: - Если мы говорим о еде, то когда-то, когда у меня было только трое детей, все у меня в семье точно знали, что в какой день я буду готовить, у меня была даже доска, на которую я это писала. А раз в неделю мы выходили куда-то поесть. Или же заказывали что-то на дом, но это не совсем правильное питание, а я вообще-то за правильное питание.
И вот теперь, когда детей стало больше, мы регулярно выходим с мужем куда-то поесть уже вдвоем. Дети как бы сами смотрят в разные стороны, и получается так, что у нас теперь происходят свидания с мужем, пару раз в неделю, а то и чаще.
И чаще всего - это завтраки, то есть выходы в то время, когда дети в школе…
Тидо: - И вам вот это сейчас не пришлось сокращать?
Ребане: - Нет, пожалуй. А если и пришлось, то только из-за нехватки времени. Ну и конкретно сейчас к этому и погода не слишком располагает… Это ведь приятнее летом - где-нибудь в Пирита выпить чаю утречком…
Тидо: - Я правильно понимаю, Света, что если ты захочешь сэкономить на еде, то для этого достаточно отказаться от походов в ресторан?
Агуреева: - Этого было бы достаточно, но я такой человек, что у меня просто есть потребность куда-то выйти. Иногда мне хочется праздника, хочется нарядиться, пойти в красивое место.
Но тут есть такая вещь, что у меня есть подруги, которым нравятся только, скажем так, мишленовские рестораны. Им нравятся дегустационные курсы из пяти блюд… Честно говоря, я такое не люблю. Так что на этом тоже можно сэкономить. Ты идешь куда-то, но не берешь этот курс блюд, к каждому из которых еще полагается что-то из алкоголя, и потом выходит, что счет на двоих - от 300 до 500 евро.
Это большая сумма. Но у меня самой нет такой потребности, я не настолько люблю высокую кухню.
Тидо: - А что ты чаще всего заказываешь на дом?
Агуреева: - На дом? Если честно, я стала реже заказывать еду на дом. И не только с целью экономии, а в большей степени исходя из интересов качества питания. Потому что иногда, конечно, чего-то хочется по-быстрому, но в целом, готовить самой дома - это не только экономнее, но и полезнее.
Ты больше используешь зелени, меньше различных соусов, от которых и идут все эти лишние калории. Так что это не только экономия, это больше качество.
Тидо: - Кто-то из вас закупает что-то впрок, когда бывают большие скидки?
Агуреева: - Конечно! Я пользуюсь туалетной бумагой, которая стоит 9.90. Иногда она бывает по скидкам за 6.90. И тут я увидела ее за 5.90! Я купила сразу пять или даже шесть кпаковок. Наверное, я выглядела очень странно при выходе из магазина.
Но и в целом, да, я покупаю впрок по скидкам продукцию, которая имеет долгий срок хранения. Например, орехи. Зубную пасту. Макароны качественные. Алкогольные напитки. Особенно в винотеках, потому что за одни и те же деньги в обычном магазине ты можешь купить что-то довольно попсовое, а в винотеке - уже что-то приличное.
И в винотеках бывают к праздникам скидки, до сорока или даже до пятидесяти процентов. Так что тоже можно покупать впрок.
Тидо: - Татьяна, а вы что покупаете впрок по скидочным ценам?
Ребане: - У меня большая семья, и я стою за тот принцип, что чем раньше ты научишь детей самостоятельности, тем тебе самой быстрее станет легче.
Меня часто спрашивают, как я все успеваю, и я отвечаю, что у меня уже с десятилетнего возраста все дети готовят. Знают, как включается стиральная машина и как убирать у себя в комнате. Я их не заставляю, им самим нравится чистая одежда, и когда вообще чисто.
Так что продукты впрок у меня всегда закуплены. Они стоят на полках, и дети всегда знают, где что можно взять, если они хотят что-то приготовить.
Смотрите в записи полную версию беседы!