Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

У них есть бухгалтерия, они учитывают все расходы, они знают все доходы, они знают, что, когда и для чего нужно.

Тидо: - В чем плюс этого?

Ребане: - Ты точно знаешь, на что понадобятся траты, что тебе предстоит, ты таким образом помнишь про сентябрь, когда возрастают расходы на школу. Так ты знаешь, что в этом месяце тебе нужно столько-то потратить, а в следующем - вот столько-то. Знаешь, когда ты можешь себе позволить больше разных приятностей.

Или, например, если у нас есть определенный стиль жизни, и мы хотим ходить в театр, в кино, то я знаю, куда можно впихнуть эти расходы.

Тидо: - Света, а у тебя что с бухучетом?

Агуреева: - Я думаю, что это, безусловно, полезная вещь, но сама я его не веду. Единственное, это я иногда заглядываю в интернет-банк, но сам банк там делает эту работу за нас. Высчитываются расходы на еду, жилье и так далее.

Это бывает интересно, я недавно смотрела расходы на транспорт. Просто в мае у меня сломалась машина, и я брала машину в аренду. Мне стало интересно, сколько я примерно тратила на каршеринг.