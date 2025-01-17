На новом веб-портале www.isikukahju.ee человек, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, может легко узнать, какой ущерб здоровью покрывается дорожным страхованием, кто имеет право на компенсацию и по каким правилам она рассчитывается. Цель портала – оказать пострадавшим помощь в получении компенсации.
Новый интернет-портал упростит жизнь пострадавших в ДТП
По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, в год происходит около 1 500 дорожно-транспортных происшествий, в которых дорожное страхование компенсирует причиненный вред здоровью.
«Дорожное страхование покрывает ущерб за виновника, избавляя его от необходимости нести эти расходы самостоятельно. Часто случается, что пострадавший не знает, возмещения какого ущерба он имеет право требовать или как именно проходит процесс получения компенсации, – отметил Потсепп. – На портале представлена конкретная информация о том, какое требование, как и кому следует предъявлять. Когда клиент хорошо осведомлен о своих правах, споров со страховой компанией становится меньше, а процесс возмещения ущерба происходит более гладко».
Средний размер ущерба здоровью в происшествиях прошлого года составил 8 218 евро, а ущерба транспортным средствам – 2 223 евро. Максимальная компенсация за ущерб здоровью при дорожно-транспортном происшествии составляет 6,45 млн евро. Средний размер требования за утраченный доход из-за длительной нетрудоспособности составляет 170 000 евро, за содержание иждивенцев – более 70 000 евро, а за медицинские расходы – более 20 000 евро.
По словам Потсеппа, были случаи, когда эстонские страховщики выплачивали компенсации, достигающие нескольких миллионов евро.
«Самый дорогой случай дорожного страхования произошел в 2018 году, когда грузовик потерял управление и столкнулся с легковым автомобилем, двигавшимся навстречу. Общий ущерб составил 5,6 миллиона евро, из которых 5,4 миллиона евро – ущерб здоровью», – сказал Потсепп.
По словам руководителя отдела страхования рисков Swedbank Марии Лоотсма, это хорошо, что вся информация о личном ущербе теперь собрана на одном веб-сайте.
«Ущерб, причиненный пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, компенсируется через дорожное страхование виновника. Страховщик дорожного страхования компенсирует весь ущерб, причиненный здоровью, который пострадавший может требовать от виновника дорожно-транспортного происшествия в соответствии с законодательством. Например, к личному ущербу относятся расходы на лечение, утраченный доход, ущерб, возникший из-за возросших потребностей, и нематериальный ущерб», - сказала она.
«В случае особенно трагичных аварий дорожное страхование компенсирует расходы на похороны и выплачивает пособие на содержание», – отметила Лоотсма.
На портале www.isikukahju.ee, помимо информации о подаче заявлений о возмещении ущерба, также собраны методики расчета личного ущерба.
LKF является владельцем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты Эстонии и принудительным страховщиком для транспортных средств, не имеющих договора обязательного дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, не застраховано и не было идентифицировано. Кроме того, LKF организует разрешение споров по дорожному страхованию через примирительный орган по дорожному страхованию.