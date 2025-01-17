На молодежном ЧМ по хоккею сборная Эстонии одержала невероятную победу над поляками

В матче, который прошел в четверг вечером, еще за 4,5 минуты до завершения третьего периода хозяева уступали со счетом 0:2, но сумели переломить ход игры и добиться победы - 3:2.

Сначала отличился Артем Орлов, а за 45 секунд до финальной сирены Демид Морозов реализовал большинство, восстановив равновесие. Развязка поединка наступила всего за 0,4 секунды до окончания основного времени, когда победную шайбу забросил Давид Тимофеев.

Набрав в четырех матчах 6 очков, молодые эстонские хоккеисты не только гарантировали себе сохранение места в этом дивизионе, но и могут завоевать бронзовые медали - судьба третьего места решится в пятницу вечером в очной дуэли с Италией, у которой такое же количество очков.