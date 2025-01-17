По оценке EKRE, ставку налога с оборота на продукты питания следует снизить с 22 до 5%.

Однако правительство накануне не поддержало законопроект, считая, что его реализация привела бы к значительным и неэффективным расходам государственного бюджета.

По оценке Министерства финансов, эти расходы составили бы как минимум 400 млн евро в год. Министерство также подчеркнуло, что снижение ставки налога оказывает лишь частичное влияние на цены.