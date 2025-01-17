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Правительство не поддержало законопроект о снижении НСО на продукты питания (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Цены на продукты питания в июле немного снизились по сравнению с июнем, но выросли по сравнению с годом ранее.
Цены на продукты питания в июле немного снизились по сравнению с июнем, но выросли по сравнению с годом ранее. Фото: Margus Ansu

Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) инициировала законопроект о снижении налога с оборота на продукты питания, однако правительство отклонило инициативу, пишет Rus.ERR.

По оценке EKRE, ставку налога с оборота на продукты питания следует снизить с 22 до 5%.

Однако правительство накануне не поддержало законопроект, считая, что его реализация привела бы к значительным и неэффективным расходам государственного бюджета.

По оценке Министерства финансов, эти расходы составили бы как минимум 400 млн евро в год. Министерство также подчеркнуло, что снижение ставки налога оказывает лишь частичное влияние на цены.

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