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Финны и россияне активно избавляются от недвижимости в Эстонии

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Квартира. Снимок иллюстративный.
Квартира. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

По данным статистики Земельного департамента Эстонии и Kinnisvara24, в прошлом году иностранцы совершили на рынке недвижимости Эстонии в два раза больше сделок продажи, чем покупки, причем больше всего объектов продали россияне и финны.

Среди регионов наибольшей популярностью у иностранцев пользуются Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа. Наиболее активны иностранцы в Харьюмаа, где в прошлом году было заключено 308 сделок по покупке и рекордные 670 сделок по продаже. По сравнению с 2023 годом общее количество сделок увеличилось именно за счет роста предложений о продаже, которых в 2024 году было на 15% больше, чем годом ранее.

На рынке недвижимости Харьюмаа лидируют граждане Финляндии и России, которые в 2024 году совершили соответственно 55 и 28 покупок, а также 176 и 168 продаж.

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