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Видео Олимпиец спас тонущую женщину

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Бруно Лобо на Олимпиаде.
Бруно Лобо на Олимпиаде. Фото: Andrew Boyers

Кайтсерфер Бруно Лобо тестировал свою новую видеокамеру в океане, когда внезапно ему пришлось перевоплотиться в спасателя.

Спортсмен, представлявший Бразилию на летней Олимпиаде в Париже, заметил паникующую женщину, которую отнесло далеко от берега. Не раздумывая, Лобо бросился ей на помощь.

«Я сказал ей, чтобы она залезла мне на спину. Она была очень уставшей и обессиленной», - вспоминает 31-летний кайтсерфер.

Лобо посадил женщину на свою доску и помог ей приблизиться к берегу, где её встретили спасатели береговой охраны. Спасательная операция была заснята на видео.

«В тот день Бог использовал меня в роли спасателя. Вся слава и честь принадлежит ему», - написал Лобо в социальных сетях.

Он подчеркнул, что океан может быть крайне коварным и непредсказуемым. Волны способны унести человека далеко от берега.

На Олимпиаде в Париже Лобо занял седьмое место в соревнованиях по кайтсерфингу.

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