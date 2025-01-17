Видео Олимпиец спас тонущую женщину

Спортсмен, представлявший Бразилию на летней Олимпиаде в Париже, заметил паникующую женщину, которую отнесло далеко от берега. Не раздумывая, Лобо бросился ей на помощь.

Not all heroes wear capes (or kites). 🦸‍♂️ Some just happen to be Olympians. 🥹



This is the incredible story of Brazilian Olympic kitesurfer Bruno Lobo and his heroic rescue of a swimmer off the coast of São Luís in Brazil. Great job, Bruno. 🤝



📹: Footage from brunolobo31 (IG) pic.twitter.com/pLnVomvs9K — The Olympic Games (@Olympics) January 15, 2025

«Я сказал ей, чтобы она залезла мне на спину. Она была очень уставшей и обессиленной», - вспоминает 31-летний кайтсерфер.

Лобо посадил женщину на свою доску и помог ей приблизиться к берегу, где её встретили спасатели береговой охраны. Спасательная операция была заснята на видео.

«В тот день Бог использовал меня в роли спасателя. Вся слава и честь принадлежит ему», - написал Лобо в социальных сетях.

Он подчеркнул, что океан может быть крайне коварным и непредсказуемым. Волны способны унести человека далеко от берега.

На Олимпиаде в Париже Лобо занял седьмое место в соревнованиях по кайтсерфингу.