Кайтсерфер Бруно Лобо тестировал свою новую видеокамеру в океане, когда внезапно ему пришлось перевоплотиться в спасателя.
Видео ⟩ Олимпиец спас тонущую женщину
Спортсмен, представлявший Бразилию на летней Олимпиаде в Париже, заметил паникующую женщину, которую отнесло далеко от берега. Не раздумывая, Лобо бросился ей на помощь.
Not all heroes wear capes (or kites). 🦸♂️ Some just happen to be Olympians. 🥹— The Olympic Games (@Olympics) January 15, 2025
This is the incredible story of Brazilian Olympic kitesurfer Bruno Lobo and his heroic rescue of a swimmer off the coast of São Luís in Brazil. Great job, Bruno. 🤝
📹: Footage from brunolobo31 (IG) pic.twitter.com/pLnVomvs9K
«Я сказал ей, чтобы она залезла мне на спину. Она была очень уставшей и обессиленной», - вспоминает 31-летний кайтсерфер.
Лобо посадил женщину на свою доску и помог ей приблизиться к берегу, где её встретили спасатели береговой охраны. Спасательная операция была заснята на видео.
«В тот день Бог использовал меня в роли спасателя. Вся слава и честь принадлежит ему», - написал Лобо в социальных сетях.
Он подчеркнул, что океан может быть крайне коварным и непредсказуемым. Волны способны унести человека далеко от берега.
На Олимпиаде в Париже Лобо занял седьмое место в соревнованиях по кайтсерфингу.