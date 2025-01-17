Пассажиропоток Балтийского моря держится на линии Таллинн-Хельсинки

Общее количество пассажиров трех судоходных компаний, работающих на Балтийском море, сократилось в прошлом году на три процента, до 12,3 миллиона пассажиров. Единственной компанией, которой удалось увеличить пассажиропоток, стала Eckerö Line - рост составил 0,55 процента, до 2,1 миллиона пассажиров.

«Результат очень хороший, если учитывать, что MS Finlandia, наш основной источник объемов, в начале прошлого года не работал почти пять недель из-за планового обслуживания», - прокомментировал руководитель отдела маркетинга и продаж Eckerö Line Пеэп Сийнмаа. Отчасти хорошие результаты Eckerö можно объяснить тем, что суда компании работают только на эстонско-финских линиях (Таллинн-Хельсинки и Мууга-Вуосаари).