В то время как пассажирские перевозки на Балтийском море в целом стагнируют, на линии Таллинн-Хельсинки наблюдается красивый рост числа пассажиров, который постепенно приближается к допандемийному уровню.
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Пассажиропоток Балтийского моря держится на линии Таллинн-Хельсинки
Общее количество пассажиров трех судоходных компаний, работающих на Балтийском море, сократилось в прошлом году на три процента, до 12,3 миллиона пассажиров. Единственной компанией, которой удалось увеличить пассажиропоток, стала Eckerö Line - рост составил 0,55 процента, до 2,1 миллиона пассажиров.