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Покинувшие вторую ступень лишились тысяч евро

Перевод: Каролина Вертяева
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Рост пенсионных фондов обусловлен в первую очередь ралли на мировых фондовых рынках.
Рост пенсионных фондов обусловлен в первую очередь ралли на мировых фондовых рынках. Фото: David Dee Delgado

Благодаря смягчению ограничений на инвестиции для пенсионных фондов второй ступени и росту мировых фондовых рынков, за последние годы фонды продемонстрировали хорошую доходность, значительно увеличив пенсионные накопления своих участников. Однако те, кто вышел из второй ступени, потеряли тысячи евро каждый, а в общей сложности - более четверти миллиарда евро пенсионных средств.

Более чем полвека назад прошла кампания по реформированию (а изначально даже ликвидации) второй ступени пенсионной системы. Она увенчалась успехом из-за ошибок государства в регулировании деятельности пенсионных фондов второй ступени, а также из-за неудовлетворительных результатов работы самих фондов.

Когда в начале 2000-х годов была создана трехуровневая пенсионная система, инвестирование вызывало большую неуверенность.

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