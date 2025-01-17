Благодаря смягчению ограничений на инвестиции для пенсионных фондов второй ступени и росту мировых фондовых рынков, за последние годы фонды продемонстрировали хорошую доходность, значительно увеличив пенсионные накопления своих участников. Однако те, кто вышел из второй ступени, потеряли тысячи евро каждый, а в общей сложности - более четверти миллиарда евро пенсионных средств.
Для подписчиков
Покинувшие вторую ступень лишились тысяч евро
Более чем полвека назад прошла кампания по реформированию (а изначально даже ликвидации) второй ступени пенсионной системы. Она увенчалась успехом из-за ошибок государства в регулировании деятельности пенсионных фондов второй ступени, а также из-за неудовлетворительных результатов работы самих фондов.