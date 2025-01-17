Покинувшие вторую ступень лишились тысяч евро

Благодаря смягчению ограничений на инвестиции для пенсионных фондов второй ступени и росту мировых фондовых рынков, за последние годы фонды продемонстрировали хорошую доходность, значительно увеличив пенсионные накопления своих участников. Однако те, кто вышел из второй ступени, потеряли тысячи евро каждый, а в общей сложности - более четверти миллиарда евро пенсионных средств.