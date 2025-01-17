Эстонцев на ралли Дакар от финиша отделяет лишь 61 км

Предпоследний этап длиной 275 км оказался для участников настоящим испытанием. Из-за плотного тумана утренний старт был отложен. Поскольку результат предыдущего дня для эстонцев из команды Overdrive Racing был не самым удачным, им пришлось стартовать с задних позиций. С одной стороны, это было преимуществом, так как трасса уже была накатана. С другой стороны, это означало множество обгонов, что в песчаных дюнах крайне сложно.

Финишировали они на 19-м месте в общем зачете и на 12-м месте в своем классе Ultimate. Отставание от победителей этапа, экипажа Ford в составе Маттиаса Экстрема и Эмила Бергквиста, составило 29 минут 54 секунды.

«Этап был сложным. Последнее серьезное усилие, и организаторы обычно добавляют сюда своеобразную "вишенку", которая может перемешать позиции. Утром была путаница из-за тумана - стартуем ли мы, какой длины этап и так далее. Пока мы ждали, решили перекусить, но, к сожалению, это оказалось не лучшей идеей. Когда этап начался, езда по дюнам вызвала легкую тошноту», - поделился впечатлениями Мяннама.

«К счастью, это длилось недолго, но стало очередным уроком. В начале этапа движение было очень плотным - мы постоянно кого-то обгоняли. Сегодня мы придерживались своей тактики, не ставили целью, так сказать, поймать большую птицу. Мы понимали, что Рокас Бачюшка нас обгонит, и это нас не смущало», - отметил Мяннама.

«У нас четкая цель - завершить этот заезд до конца. На одном из участков мы застряли, когда после спуска с дюны приземлились на нос, но смогли продолжить движение. Это также повредило приборную панель, и Ристо пришлось изрядно потрудиться, чтобы удерживать экраны на месте и одновременно закрепить их обратно», - рассказал Мяннама.

В общем зачете Мяннама и Лепик занимают 13-е место. Лидирующую позицию вернули себе Язид Аль-Раджи и Тимо Готтшальк, которые опережают Хенка Латегана и Бретта Каммингса на 6 минут и 11 секунд. Отставание эстонцев от лидеров составляет 3 часа 51 минуту и 39 секунд.

В финальный день участники будут стартовать общими группами, хотя на трассу выпустят не всех одновременно. Заезды начнутся небольшими группами с короткими интервалами. Сначала гонщики преодолеют 70-километровый отрезок, после чего пройдут 61-километровый этап через дюны, завершая гонку в лагере Шубайта.