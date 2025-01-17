Население Эстонии десять лет подряд росло благодаря миграции, но в прошлом году это уже не сработало: согласно предварительным данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии проживало 1 369 285 человек, что на 5402 человека меньше, чем годом ранее.
Для подписчиков
ГРАФИК ⟩ Даже миграция не помогает остановить снижение численности населения Эстонии
В прошлом году родилось 9646 человек, а умерло 15 596. Согласно данным о зарегистрированной миграции, в страну прибыло 13 826 человек, а покинуло 13 278. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось и число рождений, и количество иммигрантов.