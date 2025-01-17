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ГРАФИК Даже миграция не помогает остановить снижение численности населения Эстонии

Перевод: Ева Ойжинская
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Как то, удастся ли покататься с горки, зависит от наличия снега, так и рождение детей зависит от того, существуют ли для этого условия и какие они. Однако похоже, что с этим проблемы не только в Эстонии, но и по всей Европе.
Как то, удастся ли покататься с горки, зависит от наличия снега, так и рождение детей зависит от того, существуют ли для этого условия и какие они. Однако похоже, что с этим проблемы не только в Эстонии, но и по всей Европе. Фото: Tairo Lutter

Население Эстонии десять лет подряд росло благодаря миграции, но в прошлом году это уже не сработало: согласно предварительным данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии проживало 1 369 285 человек, что на 5402 человека меньше, чем годом ранее.

В прошлом году родилось 9646 человек, а умерло 15 596. Согласно данным о зарегистрированной миграции, в страну прибыло 13 826 человек, а покинуло 13 278. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось и число рождений, и количество иммигрантов.

Изменение численности населения

Голубым: численность населения

Источник: Департамент статистики

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