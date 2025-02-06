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ЗНАЙ НАШИХ Спортсменка Светлана Татарлы много не говорит и поражает цель древним оружием

Светлана Татарлы - лучница, за полтора года сумевшая добиться уровня, позволившего ей соревноваться с сильнейшими. Фото: Коллаж Rus.Postimees
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Небольшой зал Таллиннской школы стрельбы из лука не очень теплый - хоть батареи и прикручены к стенам, нагреть все помещение до комфортной температуры они не в состоянии. Мне немного зябко, но героиня нашей истории лучница Светлана Татарлы улыбается: «да, наверное, когда не двигаешься, зябко, но когда начинаешь стрелять, быстро согреваешься». Читайте первый материал из новой спортивной серии Rus.Postimees «Знай наших».

В зале с десяток спортсменов, тренер и кругом - невообразимое количество луков. От исторических до немного пугающих спортивных и блочных. Что логично - в школе стрельбы из лука на тренировке по стрельбе из лука из тех, кто не имеет к луку и стрелам отношения только журналист и фотограф.

Героиня нашей статьи - Светлана Татарлы - лучница, причем достаточно парадоксальная: в спорт она пришла… полтора года назад. Но сейчас в ее копилке призовые места многих соревнований. Правда, ее тренер - многократная чемпионка мира и чемпионка Европы Катрин Вирула, немного охлаждает пыл и замечает, что спортсмены обычно делятся на два типа: те, кто развиваются стремительно и те, кто развивается достаточно медленно.

Светлана Татарлы.
Светлана Татарлы. Фото: Konstantin Sednev

«Светлана из первого типа, - отмечает успехи своей подопечной тренер, но тут же возвращает всех с небес на землю. - Она как раз находится в периоде быстрого развития. И за пару лет спокойно может набрать 95% от своего максимума. Но есть и минус: оставшиеся пять процентов можно набирать очень долго. Годами. Именно этот период самый долгий и сложный, требующий профессионального подхода. Но посмотрим».

Однако со Светланой уже считаются даже топовые спортсмены, которые еще год назад не воспринимали ее всерьез. Сама же спортсменка для себя тоже обозначила три имени, за которыми стремится.

«Конечно, Катрин и ее достижения, а также Юлле Келль и Инге Сиркель-Сувисте», - перечисляет Светлана Татарлы имена сильнейших лучниц Эстонии.

Муж Светланы Сергей уточняет, что Инге Сиркель-Сувисте, например, одна из сильнейших спортсменок мира, чемпионка Европы, обладательница национальных рекордов. С Инге Светлана должна была встретиться 25 января на первом этапе Кубка Клубов - это первое ежегодное соревнование из девяти этапов, проводимое под эгидой Eesti Maastikuvibu Liit (EML). 

Светлана тогда заняла первое место в длинном луке и второе место в спортивном. Инге, к сожалению, не смогла выступить по причине болезни.

«Если посмотреть, как Светлана тренируется, многое станет ясным, - замечает Сергей. - С начала года у нее на счетчике уже больше тысячи выпущенных стрел - со 2 по 9 января (интервью записывалось 9 января - ред.). И если у нас с сыновьями норма по 100-120 стрел за тренировку, у нее – 200».

Если у мужа и детей норма 100-120 стрел за тренировку, то у Светланы - 200.
Если у мужа и детей норма 100-120 стрел за тренировку, то у Светланы - 200. Фото: Konstantin Sednev

И нельзя сказать, что это предел - и муж, и тренер замечают, что Светлана потрясающе целеустремленный человек и в какие-то моменты ее нужно придерживать.

Стреляют все!

«Для меня этот спорт начался со старшего сына - их у нас трое, - рассказывает Светлана Татарлы. - Мы подыскивали что-то для старшего, нужно было немножко исправить ему осанку. Перебирали-выбирали и решили попробовать стрельбу из лука. Это ведь только кажется, что стрелять из лука легко и просто. На самом деле, спортсмен должен быть очень тренированным».

Сначала на занятия пошел старший. Потом подтянулся муж Светланы, а затем средний и младший сыновья.

«Ну а мне же скучно! - смеется Светлана. - Я пробовала заниматься и плаванием, и в спортзал ходила, но все это не нашло у меня отклика. Не мое. А тут еще и муж параллельно сдал экзамен на судейскую лицензию - начал судить соревнования лучников. Я с ними все время ездила и в какой-то момент они мне предложили попробовать пострелять. А у меня ни глазомера, ни понимания, что я делаю. Но понравилось».

Началось все с классического исторического лука, но вскоре Светлана почувствовала, что он не дает ей стабильности, желаемых результатов. Поэтому она перешла на длинный лук, но чувствует, что начинает его перерастать. Следующий этап - спортивный лук.

Часть экипировки - колчан со стрелами.
Часть экипировки - колчан со стрелами. Фото: Konstantin Sednev

«Знаете, что останавливает? Атмосфера. Сейчас, в моей нынешней дисциплине - длинном луке - невероятно теплое отношение спортсменов друг к другу. Мы все друг друга поддерживаем, даже на соревнованиях, - поясняет Татарлы, мы все там любители. - А спортивный лук - это новый этап, это спорт, даже Спорт».

«Для большинства – это спорт высоких достижений», - добавляет Сергей.

Длинный лук - один из видов лука, очень длинный (примерно равный высоте человека, который использует его), что позволяет делать достаточно дальние выстрелы. Лук не загнут сильно назад. Его конечности являются относительно узкими, так что они имеют круглое или D-образное сечение.

Длинные луки делались из древесины разных пород во многих культурах, в Европе они датируются от эпохи палеолита, и с бронзового века были сделаны в основном из тиса. Исторический лук был сделан из дерева, но современные длинные луки также могут быть сделаны из современных материалов или путём склеивания различных древесных пород.

Олимпийский (спортивный) лук - спортивная разновидность лука, соответствующая техническим правилам Олимпийских игр. Выстрелы из олимпийского лука производятся стрелами из современных композитных материалов. Также называется «олимпик».

Блочный лук - тип лука особой конструкции, в которой используется система блоков и тросов для сжатия плеч лука. Система блоков дает стрелку механическое преимущество в силе натяжения тетивы. Блочные луки широко используются в стрельбе по мишеням и на охоте.

Миллиметры разницы

Стрельба из лука - вид спорта, которым в Эстонии можно смело гордиться. Наши лучники стабильно занимают высокие места в мировом рейтинге, привозят медали с престижных соревнований.

Вот так выглядят мишени после тренировки.
Вот так выглядят мишени после тренировки. Фото: Konstantin Sednev

«Знаете, иногда обидно бывает, - рассказывает Сергей Татарлы. - Привозит кто-то из наших лучников с соревнований, допустим, восьмое место, и все такие - ой, восьмое место, несерьезно, нужно первое! Медаль! Но никто не знает, что в этом виде спорта всё настолько на высоком уровне, что когда мы говорим про восьмое место, то если посмотреть на выпущенные стрелы, речь может идти о миллиметровой разнице!»

Очень часто в борьбе за медаль все решают миллиметры.
Очень часто в борьбе за медаль все решают миллиметры. Фото: Konstantin Sednev

У Светланы тоже была такая ситуация - как раз на Best Indoor (один из крупнейших турниров в Балтии, проходил в Друскининкае (Литва). Одно из соревнований у лучников - дуэли, то есть парные состязания. И в паре со Светланой Татарлы стрелял Кристапс Новадс, один из сильнейших стрелков Латвии. В итоге, в shoot-off золотой дуэли стрелы обоих спортсменов попали в «восьмерку», речь шла буквально о миллиметровой разнице. Светлана в тот раз уступила Кристапсу.

Ссоры? Не слышали

Кстати, Сергей, хоть и является судьей, но жену не судит. И, как сам говорит, даже не комментирует ее стрельбу - если нужно, то поможет советом, взглядом со стороны. Но вмешиваться - нет.

«Зачем? Только поссориться можно. У нее есть тренер, там все и решается», - говорит Сергей. А на вопрос о том, что же может их поссорить, замечает, что все - взрослые люди. Нет, это не идеальная, это совершенно обычная семья. Просто спорить бессмысленно.

«Переубедить же невозможно, можно лишь навязать мнение. А зачем это?» - замечает он.

«Да все как у всех, - смеется Светлана. - Ссоримся тоже, это бывает. Знаете, когда усталость накапливается, начинаешь раздражаться по какой-то ерунде. Иногда кто-то в ответ что-то фыркнет. И если у второго хватает выдержки не ответить аналогично, то конфликт и не развивается. Ну а если чувствуем, что может начаться ссора, просто расходимся по комнатам и успокаиваемся. Ссориться непродуктивно, мы уже переросли этап подростковых бурь, теперь хочется именно конструктивности».

Жизнь по полочкам

Светлана по гороскопу Водолей. И хоть считается, что этому знаку присуща внезапность и стремительность, никто не отменяет и педантичность. Наверное, благодаря этим качествам она успевает быть одновременно везде.

Энергичный и стремительный по натуре человек, Светлана умудряется организовать быт так, что остается только позавидовать. Хотя при таком графике назвать ее классической домохозяйкой тоже невозможно.

«Я люблю все планировать, мне важно, чтобы все было в порядке, разложено по полочкам, - рассказывает спортсменка. - Это везде: и в работе, и в быту, есть у меня такая черточка. Меня из себя, пожалуй, только беспорядок может вывести. Видимо, это от папы передалось, он тоже очень упорядоченный человек. Наверное, это помогает в организации жизни».

Вроде бы, все как у всех - обычный рабочий день, потом… А потом Светлана спешит в зал, где проводит в среднем два часа на тренировке. По ее словам, это не только здорово укрепляет здоровье, но и помогает освободить голову от накопившегося стресса.

В момент, когда на тренировке идет стрельба, в зал входить запрещено.
В момент, когда на тренировке идет стрельба, в зал входить запрещено. Фото: Konstantin Sednev

«Я после работы еду и думаю – хочу на тренировку. Тут, в зале, своеобразная медитация – отключаюсь ото всего, просто тренируюсь. А потом приезжаю домой отдохнувшая, с новыми силами. Тренировка очень помогает разгрузить мозг. И физически тоже хорошая разгрузка после рабочего дня. Так что все хорошо. А в обычной жизни я обычный человек. На работе о моем хобби коллеги знают, друзья в курсе, а так на улицах не узнают. Я обычный человек, все как у всех».

Азарт и ограничения

Пока я была в гостях у Таллиннской школы стрельбы из лука, тренер Катрин Вирула не только рассказывала о нюансах этого вида спорта, но и разрешила попробовать натянуть тетиву. Человеку неподготовленному сходу это сделать непросто: мало просто держать лук. Именно когда натягивается тетива, понимаешь, что мышцы спинного корсета могли бы быть посильнее, что для того, чтобы натянуть тетиву не нужен бицепс, нужна спина. Что нужно чувство баланса и… В общем, помимо тренировки по стрельбе из лука, необходимы дополнительные занятия в зале.

Тренер Катрин Вирула показывает журналисту, как правильно держать лук. Спойлер: это непросто.
Тренер Катрин Вирула показывает журналисту, как правильно держать лук. Спойлер: это непросто. Фото: Konstantin Sednev

Но секрет успеха не только в этом.

«Главное - повторение, - замечает Катрин. - Доведение действий до автоматизма».

Не скучно? Нет. Хотя одно и то же действие постоянно выполнять трудно. И именно над этим сейчас работает Светлана Татарлы.

«При стрельбе из лука решающим может стать любой момент, - поясняет она нюансы. - Например, рука чуть опустилась. Все, траектория полета стрелы меняется. Тетива не так натянулась - стрела опять полетит иначе. Нужно натренировать себя так, чтобы выстрелы шли один за другим одинаковые. Вот поэтому я провожу в зале практически все свободное время. Был момент, когда приходилось себя просто ограничивать, я по натуре азартная, увлекалась и готова была здесь ночевать».

Интроверт? Отчасти

Лук оказался не только спортом. В каком-то смысле он полностью перевернул жизнь Светланы.

«Этот лук меня в каком-то смысле вытащил из норки, - смеется Татарлы. - Я по натуре интроверт, молчунья. Не очень люблю общество, мне нравится быть в себе. Но когда занялась стрельбой, откуда что взялось - я стала намного активнее, намного общительнее. У нас и спортсмены очень классные, какая-то очень уютная атмосфера».

Однако тренировки это одно, а вот соревнования - совсем другое. И проигрывать, особенно когда речь о миллиметрах, обидно. Светлана из тех, кто переживает боль внутри, и от этого легче не становится.

«Хорошо, что Сергей рядом - он меня считывает, знает, в каком я настроении, умеет вытащить из меня все это, - признается спортсменка. - Я ему все могу рассказать, поплакаться. Но при этом каждую свою ошибку потом анализирую, хочу понять, почему произошло так, а не иначе. Потому что, если ты хочешь развиваться, анализировать нужно постоянно».

Светлана где-то услышала фразу, которую считает очень правильной: стрельба из лука - это не победа над кем-то, а победа над самим собой.

Светлана Татарлы.
Светлана Татарлы. Фото: Konstantin Sednev

«Если хочется стрелять для удовольствия, как хобби - нет проблем. Но если хочется идти вперед, придется бороться именно с собой».

Ревности нет

Иногда кажется, что семья, в которой все стреляют из лука, может вдруг начать ревновать к успехам мамы - которая пришла в этот спорт позже всех, но вдруг стала стрелять лучше всех.

«Не думаю, что у них есть какая-то конкуренция или обида, - говорит она. - Во-первых, все так или иначе связаны с луком, но у них нет такого фанатизма. Старший сын сейчас, например, пока перестал заниматься. Знаете, это взросление, фаза роста, изменений в организме. И может быть такое чувство, когда ты раньше все мог, все получалось, а сейчас все поменялось и на прежнем уровне почему-то стрелять не получается. Поэтому пока у него пауза. Младшие тоже спокойно ко всему относятся.

Наверное, еще и потому, что мы много времени проводим вместе. Со старшим сыном мы очень часто гуляем вдвоем. Мне очень приятно, что он доверяет мне, мы можем говорить обо всем на свете. Это очень важно».

А вот средний сын похож на Светлану - он как раз скорее интроверт, ему больше хочется быть самому по себе.

«Ну а младший у нас прямо говорит, что хочет, - смеется Светлана. - Приходит и сходу: «мама, давай обнимемся, мама, давай то, давай се». Но, конечно, у них у всех свои характеры, старшие сейчас доросли до возраста, когда обязательно нужно выяснять, кто главнее. Все как у всех, но я обязательно стараюсь для каждого найти время. Ну и мы любим вылазки всей семьей - причем это не только соревнования».

Сейчас на выходных все семейство запланировало катание на коньках. В теплое время года мы практически каждые выходные ездим с детьми в походы - в Эстонии классные тропы здоровья.

«Иногда просто гуляем, в том числе и по музеям - стараемся активно проводить время вместе - не только стрелять, - рассказывает Светлана. - Объездили всю Эстонию, в 2023 году начали изучать Латвию, в 2024 Австрийские Альпы, Чехию и Польшу».

И да, выезды на соревнования всей семьей тоже происходят регулярно, хотя родители смеются, что дети уже в таком возрасте, что скорее наоборот, рады, когда родители не могут их взять с собой и можно остаться дома.

Блиц для Светланы Татарлы и Катрин Вирула:

Какие физические качества нужны для стрельбы из лука?

Выносливость. Не сила, а выносливость. Обязательно аэробные тренировки нужны – объем легких и сердца должен быть хорошим. Нужно ходить в зал, конечно, тренировки на свежем воздухе – например, на лыжах ходить.

Дорогой ли это спорт?

Все относительно. Базовый комплект снаряжения можно приобрести 160 евро, это дешевле велосипеда, дешевле пары коньков. Но если хочется развиваться, а аппетит растет быстро, можно и 5000 инвестировать. Все от кошелька зависит. А вот соревнования дорогие. Что касается World Archery, то соревнования крайне дорогие. Ниже 2000 евро ни одно не получается – например, высокая цена авиабилетов в Азию. Но не обязательно нести такие расходы.Например, у нас есть и Maastiku vibu liit, это больше любительский спорт – там то-то вроде диск-гольфа. Отправляешься в лес, там мишени установлены и нужно поразить их. Это не такое дорогое удовольствие.

Можно ли, придя в спорт во взрослом возрасте, попасть на Олимпиаду?

Нет. Даже физиологически – в возрасте за 40 нужно больше времени на восстановление. Но всегда можно пойти в любительский спорт и стать чемпионом мира или Европы.

Эстонские стрелки из лука сейчас на очень хорошем мировом уровне. Это так?

На неплохом. У нас сейчас очень хорошая спортсменка в спортивном луке - Реэна Пярнат. Три очень хороших стрелка из блочного лука: Лизелль и Робин Яэтма и Меэри-Марита Паас. Меэри-Марита сейчас в мировом рейтинге стала одной из шести сильнейших лучниц мира.

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