ЗНАЙ НАШИХ Спортсменка Светлана Татарлы много не говорит и поражает цель древним оружием

Небольшой зал Таллиннской школы стрельбы из лука не очень теплый - хоть батареи и прикручены к стенам, нагреть все помещение до комфортной температуры они не в состоянии. Мне немного зябко, но героиня нашей истории лучница Светлана Татарлы улыбается: «да, наверное, когда не двигаешься, зябко, но когда начинаешь стрелять, быстро согреваешься». Читайте первый материал из новой спортивной серии Rus.Postimees «Знай наших».
В зале с десяток спортсменов, тренер и кругом - невообразимое количество луков. От исторических до немного пугающих спортивных и блочных. Что логично - в школе стрельбы из лука на тренировке по стрельбе из лука из тех, кто не имеет к луку и стрелам отношения только журналист и фотограф.
Героиня нашей статьи - Светлана Татарлы - лучница, причем достаточно парадоксальная: в спорт она пришла… полтора года назад. Но сейчас в ее копилке призовые места многих соревнований. Правда, ее тренер - многократная чемпионка мира и чемпионка Европы Катрин Вирула, немного охлаждает пыл и замечает, что спортсмены обычно делятся на два типа: те, кто развиваются стремительно и те, кто развивается достаточно медленно.
«Светлана из первого типа, - отмечает успехи своей подопечной тренер, но тут же возвращает всех с небес на землю. - Она как раз находится в периоде быстрого развития. И за пару лет спокойно может набрать 95% от своего максимума. Но есть и минус: оставшиеся пять процентов можно набирать очень долго. Годами. Именно этот период самый долгий и сложный, требующий профессионального подхода. Но посмотрим».
Однако со Светланой уже считаются даже топовые спортсмены, которые еще год назад не воспринимали ее всерьез. Сама же спортсменка для себя тоже обозначила три имени, за которыми стремится.
«Конечно, Катрин и ее достижения, а также Юлле Келль и Инге Сиркель-Сувисте», - перечисляет Светлана Татарлы имена сильнейших лучниц Эстонии.