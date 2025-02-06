ЗНАЙ НАШИХ Спортсменка Светлана Татарлы много не говорит и поражает цель древним оружием

«Ну а мне же скучно! - смеется Светлана. - Я пробовала заниматься и плаванием, и в спортзал ходила, но все это не нашло у меня отклика. Не мое. А тут еще и муж параллельно сдал экзамен на судейскую лицензию - начал судить соревнования лучников. Я с ними все время ездила и в какой-то момент они мне предложили попробовать пострелять. А у меня ни глазомера, ни понимания, что я делаю. Но понравилось».

Началось все с классического исторического лука, но вскоре Светлана почувствовала, что он не дает ей стабильности, желаемых результатов. Поэтому она перешла на длинный лук, но чувствует, что начинает его перерастать. Следующий этап - спортивный лук.

«Знаете, что останавливает? Атмосфера. Сейчас, в моей нынешней дисциплине - длинном луке - невероятно теплое отношение спортсменов друг к другу. Мы все друг друга поддерживаем, даже на соревнованиях, - поясняет Татарлы, мы все там любители. - А спортивный лук - это новый этап, это спорт, даже Спорт».

Длинный лук - один из видов лука, очень длинный (примерно равный высоте человека, который использует его), что позволяет делать достаточно дальние выстрелы. Лук не загнут сильно назад. Его конечности являются относительно узкими, так что они имеют круглое или D-образное сечение.

Длинные луки делались из древесины разных пород во многих культурах, в Европе они датируются от эпохи палеолита, и с бронзового века были сделаны в основном из тиса. Исторический лук был сделан из дерева, но современные длинные луки также могут быть сделаны из современных материалов или путём склеивания различных древесных пород.

Олимпийский (спортивный) лук - спортивная разновидность лука, соответствующая техническим правилам Олимпийских игр. Выстрелы из олимпийского лука производятся стрелами из современных композитных материалов. Также называется «олимпик».

Блочный лук - тип лука особой конструкции, в которой используется система блоков и тросов для сжатия плеч лука. Система блоков дает стрелку механическое преимущество в силе натяжения тетивы. Блочные луки широко используются в стрельбе по мишеням и на охоте.