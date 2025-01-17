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Цыгане, попрошайничающие на автовокзале, идут в ногу со временем и повышают сборы (1)

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Женщины утверждают, что не так уж и часто бывают на автовокзале.
Женщины утверждают, что не так уж и часто бывают на автовокзале. Фото: Henn Uuetoa

Несколько десятков человек стоят под навесом Тартуского автовокзала и спокойно ждут автобусов. Внезапно с обеих сторон вокзала появляются смуглолицые женщины и начинают выпрашивать у людей деньги. Облава началась.

В обеденное время среды четверо цыганок уже вовсю работают у Тартуского автовокзала. Им требуется всего несколько минут, чтобы обойти вокзал и его окрестности, и собрать у ожидающих автобус людей хотя бы несколько монет.

А затем они спешат в сторону центра города, чтобы через полчаса вернуться и вновь испытать щедрость пассажиров.

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