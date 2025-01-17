Несколько десятков человек стоят под навесом Тартуского автовокзала и спокойно ждут автобусов. Внезапно с обеих сторон вокзала появляются смуглолицые женщины и начинают выпрашивать у людей деньги. Облава началась.
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Цыгане, попрошайничающие на автовокзале, идут в ногу со временем и повышают сборы (1)
В обеденное время среды четверо цыганок уже вовсю работают у Тартуского автовокзала. Им требуется всего несколько минут, чтобы обойти вокзал и его окрестности, и собрать у ожидающих автобус людей хотя бы несколько монет.