Несколько десятков человек стоят под навесом Тартуского автовокзала и спокойно ждут автобус. Внезапно с обеих сторон вокзала появляются смуглолицые женщины и начинают выпрашивать у людей деньги. «Облава» началась.
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Цыгане, попрошайничающие на автовокзале, идут в ногу со временем и повышают «тарифы»
В обеденное время среды четверо цыганок уже вовсю «работают» у Тартуского автовокзала. Им требуется всего несколько минут, чтобы обойти вокзал и его окрестности, и собрать у ожидающих автобус людей хотя бы несколько монет.