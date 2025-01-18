КИНОКРИТИКА «Носферату»: очень много крыс и слишком мало чувственности

Страх вытесняется отвращением

Эггерс - мастер создания готичной атмосферы и нагнетания ужаса. Саспенс он нам демонстрирует в «Носферату» виртуозно, а вот откровенных скримеров, ожидаемых от хоррора, все же маловато. Некоторые сцены скорее отвращают, чем пугают. Во время съемок в качестве сюрприза режиссер обещал две тысячи живых крыс на экране, не знаю, сколько их там было живых, а сколько «нарисованных», но гораздо больше, чем в мультфильме «Рататуй».

Не хватает в фильме и чувственности (которая вполне присуща вампирским историям), которую подменяет ледяное уныние. Но зато раскрыты подробности предыстории главной героини, в попытках объяснить стремление к ней Носферату.

Съемки внешнего облика замка Орлока проходили в настоящем трансильванском замке - Корвинов, который является обязательным пунктом «дракул-туров», по одной из легенд в подвале этого замка несколько лет провел в заточении Влад Цепеш. А вот в интерьерных съемках был задействован чешский замок Пернштейн (в котором также проводились съемки одноименного фильма Вернера Херцога в 1979 году).

Стремление к исторической достоверности

Создатели оказались очень скрупулезны в деталях, костюмах, интерьерах; историческая достоверность - одна из фишечек Роберта Эггерса. Благодаря этой тщательности мы получаем Носферату довольно своеобразного облика - с лихими гусарскими усами, на которых режиссер очень настаивал, стараясь воссоздать образ «трансильванского вельможи».

Кадр из фильма «Носферату». Фото: Кадр из фильма

Одним из главных достоинств фильма стал красноречивый кастинг: в роли Эллен - Лили-Роуз Депп, дочь одного из самых готических актеров - Джонни Деппа, в роли графа Орлока - Билл Скарсгард (страшный клоун Пеннивайз из последних и будущих экранизаций «Оно»), и даже в роли доктора-оккультиста великий Уиллем Дефо, который четверть века назад сам выступил в роли Носферату («Тень вампира»).

Из забавных деталей: из Карпат в Германию Носферату путешествует на русском корабле (по крайней мере, команда корабля говорит на таком понятном языке, что даже русских субтитров на эти сцены не понадобилось).