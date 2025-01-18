В эстонских кинотеатрах продолжается прокат фильма «Носферату» (Nosferatu, 2024, режиссер - Роберт Эггерс, в главных ролях - Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо).
КИНОКРИТИКА ⟩ «Носферату»: очень много крыс и слишком мало чувственности
«Носферату» - это реинкарнация самого известного вампира, графа Дракулы (главного персонажа романа Брэма Стоккера, 1897 года). Фридрих Вильгельм Мурнау в 1922 году вместо честной экранизации популярного романа (или просто не добившись прав на экранизацию) взял и переиначил «Дракулу» на немецкий лад: поменял героям имена и семейное положение, перенес место действия из Лондона в вымышленный немецкий город Висборг, приправил действие чумой (по крайней мере, так жители Висборга понимают вампирскую эпидемию), и внес несколько корректировок в образ главного вампира.
Именно благодаря Мурнау мы узнали такой способ борьбы с вампиром, как солнечный свет (классический Дракула вполне мог функционировать в дневном режиме, но не Носферату - для него лучи солнца губительны). Ну и было придумано новое название - «Носферату, симфония ужаса». Носферату - это даже не имя собственное, а одно из архаичных словечек, обозначающее «вампира». Другое существенное отличие Носферату от Дракулы состоит в том, что его укус не превращает жертву в вампира, а просто губит его.
Желто-синие тона в черно-белую эпоху
Фильм Мурнау стал не просто гимном немецкого экспрессионизма и породил канонический образ киновампира, но и сам имеет достаточно интересную историю. Следует начать с того, вдова писателя не смирилась с экранизацией и через суд добилась уничтожения копий фильма. Сохранились малочисленные экземпляры, иногда обрывочные, полноценно фильм восстановлен Фондом Мурнау в качестве, максимально близком к режиссерскому варианту, лишь в 1995 году.
Но даже «отсутствуя», он оставался одним из главных вампирских фильмов ХХ века. Примечательно, что в эпоху черно-белого кинематогорафа Мурнау тонировал пленку в различные цвета (в желтый и синий), а некоторые сцены оставлены в негативе (лес, окружающий вампирский замок). В начале ХХ века ассортимент спецэффектов был минималистичен, режиссер старался как мог, революционным стал и отказ от павильонных съемок в пользу натуры, что по тем временам было большой редкостью.
Актер Макс Шрек (Schreck в переводе с немецкого - страх, ужас) оказался настолько органичен в роли вампира, что сам стал киноперсонажем (фильм «Тень вампира» 2000 года, где по сюжету исполнитель главной роли - инфернальное существо). Так и его образ Носферату вышел из тени оригинального Дракулы, и стал самостоятельным героем множества киноремейков, книг, музыкальных произведений, мультфильмов, комиксов и даже компьютерных игр.
Кстати, в 2023 году на экраны вышел очередной «Носферату», даже не ремейк, а аккуратный ремикс Дэвида ли Фишера, восстановившего декорации оригинального фильма (при помощи компьютерной графики) и почти покадрово повторившего произведение Мурнау.
Но Роберту Эггерсу предыдущий фильм никак не помешал - Носферату много не бывает. Режиссер также оказался очень бережен к первоначальному сюжету, будучи поклонником «Симфонии ужасов» с детства. Желание повторить классику современными средствами Эггерс высказывал неоднократно, но приступил лишь, потренировавшись на исторических хоррорах «Ведьма» (2015) и «Маяк» (2019). Широкому зрителю он также известен как режиссер фильма «Варяг» (2022 год).
Страх вытесняется отвращением
Эггерс - мастер создания готичной атмосферы и нагнетания ужаса. Саспенс он нам демонстрирует в «Носферату» виртуозно, а вот откровенных скримеров, ожидаемых от хоррора, все же маловато. Некоторые сцены скорее отвращают, чем пугают. Во время съемок в качестве сюрприза режиссер обещал две тысячи живых крыс на экране, не знаю, сколько их там было живых, а сколько «нарисованных», но гораздо больше, чем в мультфильме «Рататуй».
Не хватает в фильме и чувственности (которая вполне присуща вампирским историям), которую подменяет ледяное уныние. Но зато раскрыты подробности предыстории главной героини, в попытках объяснить стремление к ней Носферату.
Съемки внешнего облика замка Орлока проходили в настоящем трансильванском замке - Корвинов, который является обязательным пунктом «дракул-туров», по одной из легенд в подвале этого замка несколько лет провел в заточении Влад Цепеш. А вот в интерьерных съемках был задействован чешский замок Пернштейн (в котором также проводились съемки одноименного фильма Вернера Херцога в 1979 году).
Стремление к исторической достоверности
Создатели оказались очень скрупулезны в деталях, костюмах, интерьерах; историческая достоверность - одна из фишечек Роберта Эггерса. Благодаря этой тщательности мы получаем Носферату довольно своеобразного облика - с лихими гусарскими усами, на которых режиссер очень настаивал, стараясь воссоздать образ «трансильванского вельможи».
Одним из главных достоинств фильма стал красноречивый кастинг: в роли Эллен - Лили-Роуз Депп, дочь одного из самых готических актеров - Джонни Деппа, в роли графа Орлока - Билл Скарсгард (страшный клоун Пеннивайз из последних и будущих экранизаций «Оно»), и даже в роли доктора-оккультиста великий Уиллем Дефо, который четверть века назад сам выступил в роли Носферату («Тень вампира»).
Из забавных деталей: из Карпат в Германию Носферату путешествует на русском корабле (по крайней мере, команда корабля говорит на таком понятном языке, что даже русских субтитров на эти сцены не понадобилось).