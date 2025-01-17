Но это лишь часть задачи. Если школы с русским языком обучения перестанут существовать, каждому ребенку, независимо от его родного языка, придется идти в ближайшую к месту жительства школу. Однако такой подход может привести к тому, что учащиеся с родным эстонским языком окажутся в языковой среде, которая будет препятствовать их учебным успехам. Точно так же, как русскоязычные ученики испытывают трудности при обучении на эстонском языке в школах, где отсутствует полноценная эстоноязычная среда.

Игнорирование этих особенностей и бездумный переход могут усилить образовательное неравенство, что вызывает обеспокоенность как у эстоноязычных, так и у русскоязычных родителей. Поэтому необходимо разделить школы на категории, исходя из используемой методики, как минимум на три типа: школы с погружением в язык, смешанные школы и обычные школы.

Чем разнообразнее состав учеников, тем сложнее методика обучения и тем больше требуется ресурсов. Типы школ и соответствующие методики финансирования должны быть установлены на государственном уровне и обеспечены необходимыми ресурсами.

Школы с языковым погружением нуждаются в наибольшей педагогической и материальной поддержке, чтобы преодолеть дополнительные трудности, связанные с обучением на другом языке при отсутствии соответствующей языковой среды.

Смешанные школы, где количество учащихся с эстонским и русским языком примерно равное, должны получать достаточные ресурсы для проведения занятий в малых группах и индивидуального подхода, чтобы обеспечить качественное образование для всех учащихся независимо от их родного языка.

Обычные школы, где доля учеников с другим родным языком составляет менее 30%, как в большинстве современных эстонских школ, будут финансироваться по базовому принципу.

Таким образом, чтобы переход обучения на эстонский язык был успешным, необходимо создавать в критических регионах государственные основные школы с методикой и финансированием, соответствующими языковой среде. Смешанным школам, сформировавшимся на основе эстонских школ, следует присвоить соответствующий статус и выделить достаточно ресурсов для организации дифференцированного обучения, адаптированного к сложным условиям учебной среды.

Если эти меры не будут реализованы, это приведет к усилению образовательного неравенства и недовольства переходом как среди русскоязычных, так и среди эстоноязычных жителей Эстонии.