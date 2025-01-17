В эту субботу в Т1 пройдет необычный турнир по диск-гольфу

Ожидается, что на старт выйдут более 50 женщин и 150 мужчин. Помимо Эстонии в турнире будут представлены Португалия, Великобритания и США.

Трасса турнира пройдет по четырем этажам T1. Игра проводится в два раунда, каждый длиной примерно по 50 корзин. Маршрут проведет участников по коридорам центра, магазинам, спортивным клубам, соединительным проходам и другим зонам.

Организованные Five Under Series MTÜ соревнования «T1 keskus X21 pwrd by Discgolf.ee» стартуют в 10:00, а церемония награждения запланирована на 16:20. Подробности и инструкции для участников здесь.

Соревнования по диск-гольфу в помещении состоятся в Т1 уже третий январь подряд. Видеообзор прошлогоднего турнира можно увидеть здесь.