Официально Подписан один из самых дорогих контрактов в истории спорта – Холанд останется в Манчестер Сити на десять лет

Предыдущий контракт Холанда действовал бы до 2027 года, но, по данным The Athletic, новый договор схож с предыдущим, за исключением того, что из него убраны все пункты о выкупе. Сообщается, что новый контракт является одним из самых дорогих в истории спорта.

🚨🔵 Erling Haaland has signed new deal at Manchester City valid until June 2034!



The agreement is valid for 9.5 years, as revealed by @David_Ornstein — with record salary for City 🇳🇴🤝🏻



ℹ️ There will be release clause valid from 2029 but only available at very high numbers. pic.twitter.com/yHOZrKymfm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025

По эстонскому времени в 11 часов клуб и игрок подтвердили, что такой контракт действительно был подписан. «Я здесь, чтобы остаться», - написал Холанд в своем заявлении.

Холанд присоединился к «Манчестер Сити» в 2022 году, перейдя из дортмундской «Боруссии», и под руководством главного тренера Пепа Гвардиолы стал одним из самых результативных нападающих в мире. Норвежец забил 111 голов в 126 матчах за клуб, завоевав два титула в Премьер-лиге, выиграв также Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок.

Текущий сезон для «Манчестер Сити» складывается непросто. Клуб, который четыре года подряд становился чемпионом Англии, сейчас занимает лишь шестое место в таблице. Хотя Холанд забил шесть голов, отставание от лидера «Ливерпуля» составляет 12 очков.

В Лиге чемпионов команда под руководством Гвардиолы находится на грани выхода в плей-офф, и в основной части сезона осталось сыграть два матча.