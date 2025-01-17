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Государство решило сменить коней на переправе: появится ли в Таллинне маленький Голливуд?

Перевод: Ева Ойжинская
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3D план Таллиннского киностудийного комплекса.
3D план Таллиннского киностудийного комплекса. Фото: Pressimaterjal

Министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) на этой неделе выступила перед комиссией Рийгикогу по культуре с заявлением о том, что проект развития Таллиннского киностудийного комплекса перейдет от Tallinn Film Wonderland (TFW) к Эстонскому институту кино, и что им продолжит руководить его подведомственная организация Tallinnfilm.

По словам Пурга, это необходимо для того, чтобы использование 22 миллионов евро, которые фонд «Капитал культуры» обещал выделить на строительство киностудийного комплекса, было максимально эффективным, прозрачным, контролируемым и понятным для всех. Также важно, чтобы сфера кино имела равные условия для получения выгоды от эксплуатации павильона. Об этом она заявила в интервью «Актуальной камере».

Причины, по которым государство решило сменить договорного партнера, остаются неясными. В кулуарных разговорах отмечают, что еще в конце прошлого года было заметно, что между сторонами возникли серьезные разногласия. Министерство и фонд «Капитал культуры» неоднократно давали понять городской администрации, что достичь соглашения о финансировании киностудийного комплекса с TFW, скорее всего, не получится.

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