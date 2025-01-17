Государство решило сменить коней на переправе: появится ли в Таллинне маленький Голливуд?

Министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) на этой неделе выступила перед комиссией Рийгикогу по культуре с заявлением о том, что проект развития Таллиннского киностудийного комплекса перейдет от Tallinn Film Wonderland (TFW) к Эстонскому институту кино, и что им продолжит руководить его подведомственная организация Tallinnfilm.
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По словам Пурга, это необходимо для того, чтобы использование 22 миллионов евро, которые фонд «Капитал культуры» обещал выделить на строительство киностудийного комплекса, было максимально эффективным, прозрачным, контролируемым и понятным для всех. Также важно, чтобы сфера кино имела равные условия для получения выгоды от эксплуатации павильона. Об этом она заявила в интервью «Актуальной камере».