Техническая инспекция железных дорог Латвийской Республики выдала разрешение компании AS Eesti Liinirongid (Elron) на проведение пробных поездок на участке железной дороги Валга-Рига. Эти поездки необходимы для сертификации поездов Stadler Flirt на латвийских железных дорогах, чтобы можно было запустить прямое сообщение между Тарту и Ригой.
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Этим летом планируется запустить железнодорожное сообщение Тарту-Рига
«Пробные поездки на участке Валга-Рига запланированы на 4–6 февраля. В их рамках будут проведены тесты на совместимость с латвийской инфраструктурой, системами безопасности, радиосвязью и другие проверки, а также поездка по всему маршруту, включая необходимые ответвления, - заявил член правления Elron Мярт Эренпрейс. - Разрешение на пробные поездки действительно до июня, чтобы в случае необходимости можно было провести дополнительные тесты».