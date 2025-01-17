Этим летом планируется запустить железнодорожное сообщение Тарту-Рига

«Пробные поездки на участке Валга-Рига запланированы на 4–6 февраля. В их рамках будут проведены тесты на совместимость с латвийской инфраструктурой, системами безопасности, радиосвязью и другие проверки, а также поездка по всему маршруту, включая необходимые ответвления, - заявил член правления Elron Мярт Эренпрейс. - Разрешение на пробные поездки действительно до июня, чтобы в случае необходимости можно было провести дополнительные тесты».