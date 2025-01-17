13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг всерьез планирует вернуться в большой спорт. Но на этот раз - не под флагом своей родной Норвегии!
Он не шутил? Легендарный Петтер Нортуг планирует сменить гражданство и нацеливается на Олимпиаду
Десять дней назад отметивший 39-й день рождения яркий спортсмен доказал, что в нем все еще есть искра. На вчерашнем чемпионате Норвегии в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом Нортуг занял весьма достойное восьмое место. Он оставил позади нескольких спортсменов, которые входят в десятку лучших в общем зачете Кубка мира.
Этот результат все же оказался недостаточным для квалификации на чемпионат мира, который начнется в конце февраля. Однако, даже пропустив это соревнование, Нортуг остается опасным. Ситуацию делает еще интереснее тот факт, что опытный лыжник планирует выступать под австрийским флагом.
«Многие думают, что это шутка, но на самом деле через полтора месяца это может стать реальностью», - заявил Нортуг в интервью VG.
По сообщениям, переговоры уже достигли государственного уровня. «Австрийская федерация лыжного спорта очень воодушевлена. И это вполне понятно, ведь польза будет обоюдной», - уверенно отметил Нортуг.
Представитель австрийской федерации Маркус Айхнер подтвердил слова спортсмена. «Во время чемпионата мира мы обсудим этот вопрос более детально с норвежской федерацией лыжного спорта. Однако мы уже уведомили австрийское министерство спорта о планах Петтера», - заявил он.
«Работа продолжается, ближайшие недели должны прояснить ситуацию. Пока мы не можем сказать больше», - добавил Айхнер.
По словам Нортуга, все должно быть окончательно решено не позднее 1 мая. Он рассматривает этот проект как двухлетний план, включающий Олимпийские игры следующей зимой в Милане и Кортина-д’Ампеццо. К тому времени легендарному лыжнику уже исполнится 40 лет.
На уровне Кубка мира Нортуг последний раз выступал в 2017 году. В последние сезоны он чаще участвовал в различных марафонах.
«Я доказал, что снова могу бороться за места в первой десятке. Становлюсь все быстрее», - заявил Нортуг после вчерашнего восьмого места. Его отставание от победителя Хенрика Деннестада составило 37,1 секунды, а от третьего призера Эйрика Мюсена - 19,7 секунды.
«Я немного нервничаю, потому что мог бы проехать быстрее. Но решил действовать осторожнее, так как пока еще немного соревновался», - добавил Нортуг.
«С 1 мая я хочу снова стать профессиональным спортсменом. Хочу собрать вокруг себя команду и найти мотивацию, чтобы достичь уровня, лучшего, чем в 2016 году. Хочу узнать, смогу ли снова быть спортсменом на полную ставку», - заявил Нортуг.
Напомним, что в упомянутом году двукратный чемпион Кубка мира (2010, 2013) занял второе место в общем зачете. Помимо 13 титулов чемпиона мира, в копилке Нортуга также два олимпийских золота (2010) и несколько менее значимых медалей с крупных турниров.