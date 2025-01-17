Он не шутил? Легендарный Петтер Нортуг планирует сменить гражданство и нацеливается на Олимпиаду

Десять дней назад отметивший 39-й день рождения яркий спортсмен доказал, что в нем все еще есть искра. На вчерашнем чемпионате Норвегии в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом Нортуг занял весьма достойное восьмое место. Он оставил позади нескольких спортсменов, которые входят в десятку лучших в общем зачете Кубка мира.

Этот результат все же оказался недостаточным для квалификации на чемпионат мира, который начнется в конце февраля. Однако, даже пропустив это соревнование, Нортуг остается опасным. Ситуацию делает еще интереснее тот факт, что опытный лыжник планирует выступать под австрийским флагом.

«Многие думают, что это шутка, но на самом деле через полтора месяца это может стать реальностью», - заявил Нортуг в интервью VG.

По сообщениям, переговоры уже достигли государственного уровня. «Австрийская федерация лыжного спорта очень воодушевлена. И это вполне понятно, ведь польза будет обоюдной», - уверенно отметил Нортуг.

Представитель австрийской федерации Маркус Айхнер подтвердил слова спортсмена. «Во время чемпионата мира мы обсудим этот вопрос более детально с норвежской федерацией лыжного спорта. Однако мы уже уведомили австрийское министерство спорта о планах Петтера», - заявил он.

«Работа продолжается, ближайшие недели должны прояснить ситуацию. Пока мы не можем сказать больше», - добавил Айхнер.