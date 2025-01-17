Трех адвокатов Навального приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии

По закону об адвокатуре такие встречи должны проходить в условиях, обеспечивающих конфиденциальность. По правилам внутреннего распорядка колоний, утвержденным Минюстом России, свидания осужденных с адвокатами «предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания».

Суд уже начал рассматривать дело, когда вдова оппозиционера Юлия Навальная показала в ролике, опубликованном в YouTube, фрагменты видеозаписей встреч политика с адвокатами в колонии. Съемка велась скрытой камерой в нарушение адвокатской тайны, подчеркнула Навальная.

Защита перед началом процесса отмечала и другие серьезные процессуальные нарушения. «Следствие должно было установить, где именно и с какой целью адвокаты якобы вступили в экстремистское сообщество, но эти обстоятельства остались „неустановленными"», - говорил Би-би-си Гривцов. Это, по его словам, не позволяет определить подсудность дела конкретному суду.

В конце августа Кобзев и Липцер пытались добиться в Верховном суде, чтобы их судили в Москве, а не во Владимирской области. Они также доказывали, что это дело вообще не подсудно Петушинскому суду, который находится около ИК-2 в Покрове, куда Навальный был отправлен отбывать свой первый срок сразу после возвращения в Россию в 2021 году.