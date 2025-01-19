МНЕНИЕ Зачем нужно национальное государство и кому оно принадлежит?

При этом национальное государство нисколько не противоречит тому, чтобы государственным языком был эстонский. Непонимание разницы между понятиями «народ» (этнос) и «нация» (гражданственность) влечет не только смысловую путаницу, но и вызывает межэтническое напряжение. Наверное, политикам надо разъяснять людям смысл спорных понятий.

И чем многограннее общение человека с другими людьми, чем сложнее его идентичность, тем богаче, интереснее он как личность. Чувство своей эстонскости, причастности к эстонской культуре нисколько не мешает мне любить другие культуры как равноценные в мировом культурном пространстве.

Любовь к прекрасному месту, где я сейчас живу, чрезвычайно богатому историческими и культурными событиями, участниками которых были выдающиеся эстонцы, русские, немцы, нисколько не мешает мне любить культуру и историю Петербурга - этого самого европейского, самого космополитического города России, который своим обликом противостоит националистическим настроениям.

Петербург был не только столицей империи, но и культурным и научным центром

Меня удивила реакция некоторых эстонских журналистов на сериал «Эстонцы в Петербурге», в котором увидели желание «внушить прибалтам», что без Санкт-Петербурга у Эстонии не было бы многих выдающихся ученых, писателей, художников.

Это явно обескураживающая пропагандистская риторика прямо противоположна замыслу авторов сериала показать давнюю, непрерывную связь выдающихся эстонцев с Петербургом как с центром науки, образования, культуры, а не просто со столицей империи.