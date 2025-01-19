Недавно в Рийгикогу поступило обращение от одной из организаций, в котором утверждалось, что Эстония - больше не национальное государство, а государство граждан, где идет работа по созданию единой госидентичности для эстонцев и русских. Эрнст Альтман (Социал-демократическая партия) считает очень важным оспорить такое представление.
МНЕНИЕ ⟩ Зачем нужно национальное государство и кому оно принадлежит?
Я - эстонец по происхождению, мои предки родом из Ляэне-Вирума, дед и отец были гражданами Эстонской Республики. Однако так сложилось, что большая часть моей жизни была связана с Санкт-Петербургом/Ленинградом и Санкт-Петербургским/Ленинградским Университетом, где вместе со мной учились и работали эстонцы Михаил Пертель, Владимир Сеппман, Тоомас Ребане, чья жизнь сложилась по-разному: Ребане вернулся в Эстонию, другие продолжали научную деятельность в Ленинграде и Москве. В настоящее время я постоянно живу в Эстонии и вполне счастлив.
Война, развязанная Россией против Украины, задела жизнь и благополучие людей во многих странах, а тем более в Эстонии, создав напряженную обстановку в отношениях между представителями разных этнических общин, каждая из которых имеет свою историю, свои особенности отношений с другими общинами.
Эстония - государство, в котором проживают более двухсот народов, многие представители которых бережно хранят свою культуру, язык, обычаи, верования, о чем можно судить по мероприятиям этого года многообразия культур общин и народов Эстонии.
Естественно, что в условиях угрозы утраты эстонцами столь дорого завоеванной ими независимости, чувство этнической идентичности - осознание своей причастности к эстонской культуре, языку, обычаям, верованиям и т.п. обостряется, возникает потенциально опасное чувство недоверия к другим народам, особенно к русскому, к его культуре, языку. В этих условиях основная роль в восстановлении и поддержании мира и согласия между народами играет государство - национальное государство.
Смешение понятий
Однако, как я давно заметил, некоторые жители нашего государства неверно толкуют понятие нации, национального государства, о чем свидетельствует недавнее обращение к Рийгикогу общества «Эстонская школа - дом эстонского языка», представители которого считают, что «началось формирование нового понимание эстонского языка и национального государства, где Эстония больше не национальное государство, а государство граждан, и началась работа по созданию единой государственной идентичности для эстонцев и русских». Хотелось бы решительно возразить.
Прежде всего, никакой единой идентичности нет и никогда не было. Идентичность не является прирожденной, а есть результат самоопределения, осознанного выбора человеком своей причастности к той или иной социальной общности. Поэтому идентичность каждого человека состоит из множества идентичностей - гендерной, расовой, этнической, территориальной, политической, национальной, профессиональной, конфессиональной и других.
Что касается национальной идентичности, то она нисколько не противоречит этнической. Нация, согласно современным социальным наукам, есть понятие политическое, надэтническое и используется для обозначения согражданства, предполагающего равноправие всех граждан государства независимо от этнической принадлежности.
Национальная идентичность базируется на таких факторах как территория совместного проживания народов, общие законы, социальные институты, политическое равенство граждан, закрепленное в системе прав и обязанностей, общность гражданской идеологии и культуры.
Национальное государство не может по определению быть эстонским, в смысле принадлежать одному народу, иначе оно этническое, а сегодня в мире моноэтнических государств практически нет.
При этом национальное государство нисколько не противоречит тому, чтобы государственным языком был эстонский. Непонимание разницы между понятиями «народ» (этнос) и «нация» (гражданственность) влечет не только смысловую путаницу, но и вызывает межэтническое напряжение. Наверное, политикам надо разъяснять людям смысл спорных понятий.
И чем многограннее общение человека с другими людьми, чем сложнее его идентичность, тем богаче, интереснее он как личность. Чувство своей эстонскости, причастности к эстонской культуре нисколько не мешает мне любить другие культуры как равноценные в мировом культурном пространстве.
Любовь к прекрасному месту, где я сейчас живу, чрезвычайно богатому историческими и культурными событиями, участниками которых были выдающиеся эстонцы, русские, немцы, нисколько не мешает мне любить культуру и историю Петербурга - этого самого европейского, самого космополитического города России, который своим обликом противостоит националистическим настроениям.
Петербург был не только столицей империи, но и культурным и научным центром
Меня удивила реакция некоторых эстонских журналистов на сериал «Эстонцы в Петербурге», в котором увидели желание «внушить прибалтам», что без Санкт-Петербурга у Эстонии не было бы многих выдающихся ученых, писателей, художников.
Это явно обескураживающая пропагандистская риторика прямо противоположна замыслу авторов сериала показать давнюю, непрерывную связь выдающихся эстонцев с Петербургом как с центром науки, образования, культуры, а не просто со столицей империи.
От своего отца я знал, что до октябрьской революции 1917 года в Петербурге была большая эстонская община, куда входили и мои дед со своей семьей. Эта община сыграла немаловажную роль в обретении Эстонией независимости в 1918 году. И хотя эстонская община существенно сократилась в результате оптации и репрессий 30-40-х годов, она всегда служила мостиком между петербургской культурой и эстонской с центром в Церкви Святого Апостола Иоанна на улице Декабристов, куда я нередко ходил на концерты и встречи с земляками и единоверцами.
Я прекрасно знал, что немец по происхождению, родившийся в волости Вяйке-Маарья, где жили и мои предки, Карл фон Бэр, в усадьбе которого в Ласила я не раз бывал, получил образование в Тартуском университете и сделал блестящую карьеру в Петербурге, где стал академиком за выдающиеся достижения в области естествознания.
Бэр - немец из Эстляндии, выпускник Тартуского университета, член многих иностранных Академий наук и научных обществ, начавший и закончивший свою жизнь в родовом гнезде - образец ученого, для которого наука не имеет национальности, ни русской, ни немецкой, ни эстонской, никакой другой и принадлежит всему образованному мировому сообществу.
Как универсант, многие часы, дни и годы проведший в залах Библиотеки Академии наук, которая находится на территории Петербургского Университета, я знал, что Бэр был директором Иностранного отдела Императорской библиотеки (БАНа), где сегодня есть «Бэровский фонд» - издания с 1621 г., расставленные по системе Бэра. Сколько раз проходил я мимо памятника Карлу Бэру на втором этаже этой библиотеки! Смог бы все это сделать Бэр, если бы по прихоти сторонников культурной изоляции остался на своей мызе Ласила?
Немало прославил искусство Петербурга и выдающийся скульптор Амандус Адамсон, как и эстонский живописец из Лифляндии Йохан Келер, получивший образование в Императорской академии наук и ставший членом Императорской академии художеств. Скульптурное убранство Дома компании Зингера и Дома торгового товарищества «Братья Елисеевы», основатели которого имеют корни в Эстонии, и сейчас впечатляют любителей высокого искусства.
Много схожего можно сказать и о других персонажах сериала, творческими связями с русской и многими другими культурами, действительно прославивших свою родину Эстонию и сделавших много для ее развития, но превращать их в «отступников», отправившихся в имперский Петербург, чтобы служить империи, есть элементарное неуважение к выдающимся выходцам из Эстонии.
Этническая идентичность - не единственное, что есть у человека
В заключение хочу подчеркнуть, что этническая идентичность не является единственной и существует в человеке наряду с другими, отражая наши многогранные отношения с окружающим миром и людьми.
Мы - эстонцы и русские, евреи и украинцы, писатели и рабочие, учителя и бизнесмены, православные и лютеране, католики и мусульмане, таллиннцы и нарвитяне, молодые и старые, консерваторы и либералы, реформисты и социал-демократы являемся равноправными и свободными гражданами общего для нас национального государства - Эстонской Республики.
И сегодня, в условиях глобальных вызовов и угроз, наша общая задача всеми силами поддерживать мир и согласие между собой, проявлять взаимоуважение и взаимопомощь, всегда быть на стороне закона, не терять веру в себя и справедливость, и тогда единое правовое национальное государство защитит и поддержит всех нас.